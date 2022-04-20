İngiliz turistler için Türkiye'de tatilin maliyeti hesaplandı

Güneşli havada tatil yapmak isteyen İngiliz turistlerin, Türkiye'de ne kadar harcama yapacağı paylaşıldı.

Tatil sezonu yaklaşırken, yabancı turistler Türkiye'de rezervasyon için arayışlara şimdiden başladı.

Türkiye, her yaz olduğu gibi bu yaz da tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

İngiltere basınından Daily Star, güneş altında vakit geçirmek isteyen İngiliz turistler için Türkiye'de tatilin maliyetini hesapladı.

İngiltere basını Türkiye'de tatili yazdı

Haberde, "Benzin fiyatlarından vergilere kadar her şeyin maliyeti bu yıl tırmanıyor ve tatiller de farklı değil." denildi.

Marmaris'te sekiz kalemdeki maliyetin 26.13 sterline kadar arttığı, ancak uygun maliyetli tatillerin söz konusu olduğu kaydedildi.

5 günlük tatilin maliyeti

Bu arada İngiltere merkezli tur ve seyahat şirketlerine göre, Türkiye'nin Akdeniz sahillerindeki tatil destinasyonlarında 5 günlük tatil ortalama 500 sterlinden başlıyor.

Tatilcilere fiyat listesi

İngiliz turistler için "en uygun fiyatlı yerlerin, nefes kesen güneşli ülkeler Türkiye ve Bulgaristan" olduğu ifade edildi. Türkiye tatilinin maliyetinin 2021'den bu yana yüzde 36,8 oranında düştüğü aktarıldı.

Bir fincan kahvenin Türkiye'de 59 peni tutarında olduğu, Marmaris'te bir kutu asitli içeceğin ise 61 peniye denk geldiği belirtildi. Bir şişe suyun 8 peni, güneş kreminin ortalama 4.21 sterlinlik fiyat etiketine sahip olduğu bilgisine yer verildi.

Marmaris'in sıcak havasına dikkat çektiler

Yemeklerden de bahsedilen haberde, "Türkiye'de 16.02 sterlin karşılığında iki kişilik üç çeşit akşam yemeği yiyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

Temmuz ve ağustos aylarında Marmaris'te ortalama yüksek sıcaklığın 35 dereceye çıktığına dikkat çekildi. Son olarak, temmuz ayında Londra'dan Marmaris'e uçuşun 63 sterlinden başladığı notuna yer verildi.