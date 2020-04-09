İnfaz yasası ne zaman çıkacak?, Meclis görüsmelere başladı mı?, İnfaz yasasını çıkarmak neden uzadı?, Af Nezaman çıkacak?, Türkiye'nin aylardır tartıştığı infaz düzenlemesinde sona gelinmişti ki, İnfaz yasası affı kapsamında toplanan Meclis'te devam eden görüşmeler; CHP, HDP ve İyi Parti'nin ortak tavır almasıyla tıkandı, Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, infaz düzenlemesinden siyasi suçluların da yararlanmasını istedi. Günlerdir eylem yapan HDP'lilere, CHP'nin ardından İyi Parti'den de destek geldi.

İnfaz Yasasını Çıkarmamak İçin Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti İttifakı Meclisi Kitledi İnfaz yasası ne zaman çıkacak?, Meclis görüsmelere başladı mı?, İnfaz yasasını çıkarmak neden uzadı?, Af Nezaman çıkacak?, Türkiye'nin aylardır tartıştığı infaz düzenlemesinde sona gelinmişti ki, İnfaz yasası affı kapsamında toplanan Meclis'te devam eden görüşmeler; CHP, HDP ve İyi Parti'nin ortak tavır almasıyla tıkandı, Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, infaz düzenlemesinden siyasi suçluların da yararlanmasını istedi. Günlerdir eylem yapan HDP'lilere, CHP'nin ardından İyi Parti'den de destek geldi. Türkiye'nin aylardır tartıştığı infaz düzenlemesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda son şeklini alan düzenleme, Meclis'e geldi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, infaz düzenlemesinden siyasi suçluların da yararlanmasını istedi. Günlerdir eylem yapan HDP'lilere, CHP'nin ardından İyi Parti'den de destek geldi. HDP İSTEDİ, CHP-İP OYLAMAYA KATILMADI HDP, Meclis'te görüşmelerin tıkanması için yoklama istedi. CHP ve İyi Parti, Meclis Genel Kurulu'nda olmasına rağmen oy kullanmayınca Genel Kurul kapandı. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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