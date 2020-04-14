İnfaz Yasası TBMM'den geçti, Af Yasasıyla 93 bin Mahkum Serbest Kalacak! İŞTE DETAYLAR

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Kabul edilen yasa ile; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.



Yasalaşan Ceza İnfaz düzenlemesiyle 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı. Denetimli serbestlik bir kereye mahsus 3 yıla çıkarılacak



Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakıldı

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