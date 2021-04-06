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İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede

Ankara'da 'Yarasa kız' adı verilen operasyon ile kadınların sosyal medyada tanışıp cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdığı erkekleri tehdit edip paralarını gasbeden çete çökertilmişti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 125 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede
06 Nisan 2021 Salı 13:50

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'Yarasa kız' adını verdikleri kadınları kullanarak özellikle sosyal medya üzerinden cinsel ilişkiye girme vaadiyle tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürüp, tehdit ederek paralarını gasbeden çeteyi 6 ay boyunca takip etti.

128 KİŞİ GÖZALTINDA

Çetenin, mağdurları silah zoru ile tehdit edip, paralarını gasbettiği, nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığı saptandı. 8 gün önce Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 158 kişiden 60'ı kadın, 125 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede

DARP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada çete üyelerinin, kadınların tuzağa düşürdüğü bazı erkekleri darbettikleri görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kadının cinsel ilişkiye girme vaadiyle otele çağırdığı bir kişinin, dolandırıldığını fark ederek otelden ayrılmak istemesi üzerine çete üyeleri tarafından darbedildiği görüldü.

İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede

İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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