İncesu'da Kuvvetli Fırtınaya Dikkat !!! Çatı Altlarından Kesinlikle Uzak Durun !!!, Kayseri'de ve İncesu İlçesinde bu gece çok şiddetli fırtına biligisini veren meteroloji genel müdürlüğünden yapılan açıklamada çok kuvvetli şekilde yaşanması öngörülen fırtınanın Saatteki hızının 100 kilometreyi aşması bekleniyor..

İncesu'da Kuvvetli Fırtınaya Dikkat !!! Çatı Altlarından Kesinlikle Uzak Durun !!!

İncesu'da Kuvvetli Fırtınaya Dikkat !!! Çatı Altlarından Kesinlikle Uzak Durun !!!, Kayseri'de ve İncesu İlçesinde bu gece çok şiddetli fırtına biligisini veren meteroloji genel müdürlüğünden yapılan açıklamada çok kuvvetli şekilde yaşanması öngörülen fırtınanın Saatteki hızının 100 kilometreyi aşması bekleniyor..

Kayseri'nin İncesu ilçesinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli şekilde hissedilmeye başlayan şiddetli fırtına İncesu ilçesinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Özellikle geçen ay meydana gelen kuvvetli fırtına sonrasında Toki konutlarının ve birkaç köy evinin çatılarında hasar meydana gelmiş ayrıca ilçede çoğu bölgede kuvvetli fırtına ağaçlara ve çevreyee çok zarar vermişti.

İlçemizde SOBA İLE ISINANLAR DİKKAT ETMELİ

Özellikle İncesu ilçesinde gece saatlerinde etkili olması beklenen fırtına dikine estiği için soba ile ısınan vatandaşlarımızın son derece dikkatli olması gerekiyor.karbonmonoksit zehirlenmesi özellikle bu tür havalarda yaşanabiliyor.Soba ile ısınan vatandaşlarımızın bu akşam daha da dikkatli olması, olası bir zehirlenmenin önüne geçebilir.

ÇATI VE AĞAÇ ALTLARINDAN UZAK DURUN

İncesu İlçesinde beklenen kuvvetli fırtınananın geçen şubat ayından çok daha fazla hızlı yaklaşık 108 km hız ile esmesi beklendiği için özellile çatıların ve ağaçların altından uzak durulması can güvenliği açısından çok önemlidir.

İncesu 'da Yaşayan herkesin sağlıklı ve güvende olması bizler için çok öenmlidir herkese sağlılı huzurlu ve mutluluklar ile dolu bir ömür diliyoruz www.kamusaati.com

İNCESU-

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