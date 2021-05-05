İncesu'da Askıda Fatura uygulaması ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturuyor

Kayseri İncesu İlçesinde Genç hayırseverimiz pandemi döneminde elektrik ve su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için oluşturduğu Askıda Fatura uygulaması ile dayanışma ağını büyütüyor.

Kayseri İncesu İlçesinde Genç hayırseverimiz pandemi döneminde elektrik ve su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için oluşturduğu Askıda Fatura uygulaması ile dayanışma ağını büyütüyor.

Pandemi ve tam kapanma ile birlikte su faturalarını ödemede güçlük çeken ihtiyaç sahipleri aşağıdaki yorum kısmına isim soyiism ve telefon numaralarını yazarak hayırsever kardeşimize ulaşmasını sağlayabiliriz. İsminiz gözükmüyor ve sadece hayırsevere bilgileriniz ileterek Askıda Fatura uygulamasından yararlanabiliyor. Uygulama, 2 ay üst üste elektrik ve su faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, hayırseverimizi buluşturuyor.

Hayırseverimiz Ramazan ayında sosyal yardımlarla başlattığı dayanışma ağını Askıda Fatura ile büyütürken, İncesulular veren elin alan eli görmediği bir anlayışla yardımlaşabiliyor.

