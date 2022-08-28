İncesu Üzüm festivalinde Bir İlk... Festivale 2 Bomba Sanatçı Geliyor

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Kayseri İncesu Geleneksel Üzüm Festivali 2022

1991 yılından 2022 yılına kadar hemen hemen her yıl Eylül ayının ilk cumartesi günü düzenlenen İncesu Üzüm Festivali bu sene çok şenlikli geçecek. İncesu İlçesinde üretilen lezzetli ve kaliteli üzümlerin tanıtımı ve üreticilerin teşviki bakımından ilçe ekonomisine katkı sağlamak ve ilçedeki sosyal hareketliliği artırmak bakımından önem taşımaktadır.

Kayseri İncesu Geleneksel Üzüm Festivali "Kayseri İncesu'yu Türkiye'de tanımayanımız yoktur. Kayseri'nin merkez ilçelerinden biri olan İncesu, üzümü ile tüm Türkiye'de tanınmaktadır..Durum böyle olunca da İncesu'da her yıl üzüm festivali düzenleniyor. 2022 yılı İncesu Üzüm Festivali yıllardır düzenlenen bu büyük organizasyona bu yıl bir takım yenilikler getirildi.."

İNCESU ÜZÜM FESTİVALİ BU YIL MEYDANDA!

Geçen yıllarda malesef küçük çaplı organizasyonlarla başka bir alanda gerçekleştirilen İncesu Üzüm Festivali, bu yıl adına yakışır şekilde İNCESU MEYDANINDA gerçekten bir festival havasında gerçekleştirilecek..İncesu Üzüm Festivali bu yıl çok eğlenceli geçecek gibi duruyor..

2 ÜNLÜ SANATÇI İNCESU'YA GELİYOR, KATILIM SON DERECE YÜKSEK OLACAK

Bu yıl farklı ve daha eğlenceli bir festival bizleri bekliyor..Çünkü herkes tarafından sevilen sanatçı KIRAÇ ve ZARA gibi tanınmış ünlü sanatçılar festivale konuk olacaklar.. Bu tür sanatçılarında bu organizasyona katılacak olması, çevre il ve ilçelerden de katılımların çok sayıda olacağını şimdiden tahmin edebilirsiniz. İncesu Üzüm Festivali'ne Kıraç ve ZARA'nın gelecek olması, katılımın çok yüksek olacağı anlamına geliyor. Ayrıca 2022 yılındaki festival yaklaşık 3 gün boyunca sürecek..

KIRAÇ İNCESU'ya Geliyor

İncesu üzüm festivaline bu yıl, tüm Türkiye'de tanınan KIRAÇ katılacak.Aynı zamanda yine ünlü sanatçı ZARA'da İncesu'ya konuk olacaklar. 2 yıldız ismin festivale katılacak olması özellikle Kayseri ve Nevşehir gibi çevre illerden de vatandaşların ilgisini yoğun şekilde çekmiş durumda.

ZARA İNCESU'ya Geliyor

İncesu üzüm festivaline bu yıl, tüm Türkiye'de tanınan ZARA İncesu'ya gelerek üzüm festivalinde sahne alacak. 2 yıldız ismin festivale katılacak olması özellikle Kayseri ve Nevşehir gibi çevre illerden de vatandaşların ilgisini çekmiş durumda.

KAYNAK: KAMUSAATI.COM ÖZEL

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