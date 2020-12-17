İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu hizmetlerine tüm imkanları ile devam edecek!

İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu İncesu'nun göz bebeği olmaya devam edecek.

İncesu sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu hatırlarsanız 2018 yılında faaliyete geçmişti.İncesu Meslek Yüksekokulu 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Kayseri Üniversitesi bünyesinde hizmete açılırken ilgili meslek yüksek okulu için gerek belediye gerek hayırsever vatandaşlarımız destek için yarış içerisine girmişlerdi.

İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu'nda günümüzün meslekleri diyebileceğimiz birçok bölüm var bunlar arasında,

Acil Yardım Programı,

Diyaliz Programı

Ortopedik Protez

Ortez Programı yer almaktadır.

BAŞKAN İLMEK SOSYAL MEDYA HESABINDA ÇOK SERT AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Mustafa İlmek başkan İncesu Meslek Yüksek okulunun eksiklerden dolayı meslek yüksek okulunun kapanacağı yönünde yapılan asılsız haberlere itimat edilmemesi konusunda tüm hemşehrilerini uyardı.

İlmek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Kayseri Üniversitesi İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Emeklerimiz ve gayretlerimiz doğrultusun da 6 Sınıf (Derslik), Yemekhane, Bilgisayar Laboratuvarı, Kazan Dairesi, Bina İçi Düzenlemeleri ve Peyzaj Çalışmaları Hayırsever vatandaşlarımız ve Belediyemiz iş birliği içerisinde yapılarak eğitime hazır hale getirdik.

Üniversitemizin eksiklerinden dolayı açılmayacağı üniversitenin kapanacağına dair asılsız haberlerden ötürü burayı ayakta tutmak için elimizden gelen bütün gayret ve çabaları harcayarak şuan da 130 aktif öğrencimizle eğitim-öğretime hazırdır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İNCESU MESLEK YÜKSEK OKULU ETRAFINDAKİ ARSA VE BAĞLARA İNANILMAZ TALEPLER VAR!

İncesu bahçesaray mevkiinde bulunan İncesu meslek yüksek okulu etrafındaki arsa ve bağ ve arazilere inanılmaz bir talep oluştu son dönemde.Arsa fiyatları 2 hatta 3 katı fiyata çıktı.Üniversitenin çok daha büyüyüp gelişeceğini bilen yatırımcılar bu bölgedeki arsa ve bağlara yatırım amaçlı girişimlerine ciddi şekilde başladılar.

EDİTÖRÜN YORUMU

Kayseri artık İncesu bölgesine doğru büyüyor.Çünkü özellikle Kayseri merkez ilçelerinde çivi çakılacak yer kalmadı.İncesu'nun temiz havası,geniş arazi imkanları ve Kayseri merkeze çok yakın bir ilçe olması sebebleri ile İncesu önümüzdeki yıllarda yatırım potansiyeli olan en iyi ilçe olacak.Yapılan yeni yatırımlar ve İncesu'nun tarihi bir ilçe olması bu pozitif yaklaşımımızı daha da güçlendiriyor.İncesu meslek yüksek okulunun hızla büyümesi hem buraya okumak için gelen öğrencilere hem de İncesu'ya çok şeyler katacaktır.

Okulumuzun hızla büyümesi İncesu'ya çok çok değerli şeyler katacaktır.