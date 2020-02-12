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İncesu Kızılören Otobüsü Kaza Yaptı

İncesu Kızılören Otobüsü Kaza Yaptı kızılören mahallesi otobüsü ötebatan mevkiinde yoldan çıkarak kaza yaptı

İncesu Kızılören Otobüsü Kaza Yaptı
12 Şubat 2020 Çarşamba 21:04

İncesu Kızılören Otobüsü Kaza Yaptı

İncesu Kızılören Otobüsü Kaza Yaptı kızılören mahallesi otobüsü ötebatan mevkiinde yoldan çıkarak kaza yaptı

Kızılören - İncesu seferini yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü Ötebatan Mahallesinde (delikkaya'da) kaza yapmıştır.
Çok şükür yolcularda ve şöför de birşey yok.

Yaşanan kaza sonrasında olay yerine gelen kepçe ile otobüsü yuvarlandığı şarampolden çekerek kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldıu detaylar geldikçe paylaşacağız

Görüntünün olası içeriği: açık hava

Görüntünün olası içeriği: açık hava

Görüntünün olası içeriği: gece ve açık hava

Görüntünün olası içeriği: gece ve açık hava

Kızılören halkına ve otobüs şöförümüze geçmiş olsun diliyoruz


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #incesu #kızılören otobüs kazası
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