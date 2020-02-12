İncesu Kızılören Otobüsü Kaza Yaptı kızılören mahallesi otobüsü ötebatan mevkiinde yoldan çıkarak kaza yaptı
İncesu Kızılören Otobüsü Kaza Yaptı
İncesu Kızılören Otobüsü Kaza Yaptı kızılören mahallesi otobüsü ötebatan mevkiinde yoldan çıkarak kaza yaptı
Kızılören - İncesu seferini yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü Ötebatan Mahallesinde (delikkaya'da) kaza yapmıştır.
Çok şükür yolcularda ve şöför de birşey yok.
Yaşanan kaza sonrasında olay yerine gelen kepçe ile otobüsü yuvarlandığı şarampolden çekerek kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldıu detaylar geldikçe paylaşacağız
Kızılören halkına ve otobüs şöförümüze geçmiş olsun diliyoruz
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