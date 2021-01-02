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İncesu'da soba zehirlenmesi Malesef üzücü haber..! Aman Sobalara Dikkat

Kayseri İncesu ilçesinde 21 kasım 2020 cumartesi akşamında meydana gelen olayda sobadan zehirlenen bir vatandaş kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yahyalıdan bugün soba zehirlenmesinden malesef 2 kişi vefat etti,Yahyalı Yahya Akay,Emine Akay

İncesu'da soba zehirlenmesi Malesef üzücü haber..! Aman Sobalara Dikkat
02 Ocak 2021 Cumartesi 18:19
Kayseri ili incesu ilçesi gönenkent mahallesinde ikamet eden Y. K isimli şahıs  sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. yakınları tarafından ulaşılamayan Y.K olay yerine gelen polis ekiplerinin sağlık personeline haber vermesi üzerine hastaneye kaldırıldı
hemen İncesu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Y. K nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yanan Kayseri'nin kalabalık ilçelerinden biri olan ve Kayseri'nin en uzak ilçelerinden biri olan Yahyalı ilçemizde malesef bugün üzücü bir olay meydana geldi...

Çiğilli Mahallesinde iki yaşlımız vefat etti!

81 Yaşındaki emekli Yahya Akay ile, 74 yaşındaki Emine Akay ev hanımı,malesef sobadan çıkan karbondioksit gazı nedeni ile zehirlenerek hayatlarını kaybettiler.

Üzücü olay bugün gerçekleşti..Baba ve annelerini arayan kızları, ailelerine telefonla ulaşamayınca eve gittiler.İki yaşlımızın da cansız bedeni ile karşılaşan kızları,hemen acil yardım istediler.Ancak acil yardım ekibi eve gelince,Yaşı çiftin sobadan zehirlendiği anladı.

Zehirlenen vatandaşlarımız malesef hayatlarını kaybetti.

Olay ile ilgili durum değerlendirmesi yapan polisler, otopsi için yaşlı çiftin naaşlarını otopsiye gönderdi.Yaşlı çiftin kızları olay yerinde büyük üzüntüye boğuldu.

Yaşlı çiftimize Allah'tan rahmet,kalanlara ise sabır dileriz.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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