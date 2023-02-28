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İncesu'da Büyük Panik!!! 4.4 Şiddetinde ve 4 şiddetinde iki Deprem meydana geldi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 18.16'da yaşanılan 4.4 büyüklüğünde depremin ardından, saat 19.59'da da 4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

İncesu'da Büyük Panik!!! 4.4 Şiddetinde ve 4 şiddetinde iki Deprem meydana geldi
Kamusaati
Kamusaati
28 Şubat 2023 Salı 23:50

Türkiye, 6 Şubat tarihinde kara bir güne uyandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda 7.7 ve 7.6'lık iki deprem yaşandı.

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde, enkaz altında can veren vatandaşlarımızın sayısı 45 bine dayandı.

Tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Kahramanmaraş, bugün 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde iki depremle yeniden sallandı.

Kayseri'de 4.4 şiddetinde deprem

Bölgede yaşanan artçı sarsıntılar devam ederken, bir deprem de Kayseri'de yaşandı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kayser'deki depremin şiddetini 4.4 olarak açıkladı. 

Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı

Merkez üssü İncesu ilçesi olan ve saat 18:16’da yaşanan deprem, yerin 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İkinci kez sallandı

AFAD, saat 19.59'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını duyurdu. 

Yeniden İncesu ilçesinde meydana gelen deprem, yerin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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