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İncesu'da Akıl Almaz Cinayet!! Yağ Bidonuna Koyup Gömmüşler!

Kayseri'nin İncesu ilçesinde korkunç bir cinayet işlendiği iddia edildi. bidon içinde toprağa gömülü bir şahıs bulundu. Şahsın A.G olduğu belirlendi. Olayın duyulmasının ardından jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. Cinayet üzerinde duran jandarma olayı çözmeye çalışıyor.

İncesu'da Akıl Almaz Cinayet!! Yağ Bidonuna Koyup Gömmüşler!
02 Kasım 2020 Pazartesi 11:27
Temizlemek için düştüğü su bidonunda ölü bulundu temizlemek için girdiği su bidonunda ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tandırbuzluğu mevkiinde meydana gelen olayda kendisinden 3 gündür haber alınamayan Ali Güney’i (55) bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Ali Güney, temizlemek için girdiği su bidonunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede Güney’in su bidonunu temizlemek için içine girdiği ve burada boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Güney’in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin İncesu ilçesi Tandır Buzluğu Mevkiinde   korkunç bir cinayet işlendiği iddia edildi. Bu mevkiide bidon içinde toprağa gömülü bir şahıs bulundu. Şahsın A.G olduğu belirlendi. Olayın duyulmasının ardından jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. Cinayet üzerinde duran jandarma olayı çözmeye çalışıyor.
KAYNAK kayserianahaber


Kaynak: Kamu Saati Özel
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