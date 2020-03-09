İncesu'da Ak Parti İlçe Kongresini Yapacak İşte Merakla Beklenen Başkan Adayları, 28 Mart 2020 tarihinde yapılacak Ak Parti incesu ilçe kongresinde başkan adayları da netlik kazanmaya başladı. Peki İncesu İlçesinde 28 martta yapılacak ak parti ilçe başkanı seçimlerine Kim gireceği merakla beklenmeye başladı İncesu İlçe Başkanı ismini Kayseri Ak parti il Başkanı Şaban Çopuroğlu Açıklayacak Detaylar haberde..

İncesu'da Ak Parti İlçe Kongresini Yapacak İşte Merakla Beklenen Başkan Adayları

İncesu'da Ak Parti İlçe Kongresini Yapacak İşte Merakla Beklenen Başkan Adayları, 28 Mart 2020 tarihinde yapılacak Ak Parti incesu ilçe kongresinde başkan adayları da netlik kazanmaya başladı. Peki İncesu İlçesinde 28 martta yapılacak ak parti ilçe başkanı seçimlerine Kim gireceği merakla beklenmeye başladı İncesu İlçe Başkanı ismini Kayseri Ak parti il Başkanı Şaban Çopuroğlu Açıklayacak Detaylar haberde..

Kayseri Ak Parti İl Başkanlığı Kayseri ilçelerinde gerçekleştireceği ilçe kongreleri için İlçe Başkanı olacak adayların isimlerini tek tek açıklamaya başladı

Kayseri İlçelerinde Açıklanan Adaylar

1- Kayseri Kocasinan ilçe Ak Parti İlçe başkanı Adayı Şuanda başkanlık görevinde Bulunan Hüseyin Okandan Oldu.

Ak Parti Başkan Adayı İsimlerini Açıkladıkça Sayfamızda güncelleyeceğiz

28 Mart 2020 tarihinde yapılacak Ak Parti İncesu ilçe kongresinde başkan adayları da netlik kazanmaya başladı.

İncesu İlçesinde 28 martta yapılacak ak parti ilçe başkanı seçimlerine Kimin ekibiyle birlikte gireceğini Kayseri İl Teşkilatı başkanı Şaban Çopuroğlu İlçe belediye başkanı Mustafa İlmek ve ilçe üyleri İle istişareler ve temeyül yoklamalarıyla bir isim üzerinde yoğunlaşması bekleniyor ve sonuç aşağı yukarı belli olduktan sonra Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Açıklayacak.

İncesu İlçesinde Ak parti ilçe başkanı olmak için aday olan isimler ise şöyle oldu

1 - İsmail Tekinsiz (Şuan Hala İlçe Başkanlığı Görevinde)

2- Fatih Mehmet Semerci

3- İbrahim Erkulu

4- Fatih Göktaş

5- Şaban Dursun

6-Hasan Tuluk

daha önceden de isimleri gecen çok önemli adaylar vardı. Fakat bazılarının İsmini Şuan İçin Yazmadık. Adaylıktan Son anda Vazgeçen Herkes ve herkesim tarafından Kabul Edilebilir Öyle Bir İsim Var ki bunu İse Daha Sonra Açıklayacağız. Sizde Desteklediğiniz Adayı Yorum Kısmına Yazarak Destekleyebilirsiniz. Listede Adı bulunmayan isimleri Yorum Kısmına yazarak destekleyebilirsiniz...

Ak partinin İncesu İlçesinde 28 Mart a Yapacağı ilçe kongresi İncesu İlçesi ve Ak Partiyi destekleyen seçmenler için hayırlı olmasını diliyoruz.

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