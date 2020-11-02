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İncesu'da 50’yi aşkın suç kaydı bulunan zanlı yakanlandı.

Kayseri ilinin İncesu ilçesinde, 50’yi aşkın suç kaydı bulunan, 40’ı aşkın suçtan aranan ve 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliği ile gizlenen zanlı, jandarma ekiplerinin çalışması ile yakalandı. İncesu olayları İncesu son dakika haber

İncesu'da 50’yi aşkın suç kaydı bulunan zanlı yakanlandı.
02 Kasım 2020 Pazartesi 10:47
İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hakkında arama ve yakalaması bulunan şahıslara yönelik olarak ilçede çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde bir evde bulunan 42 yaşındaki O.K. isimli şahıs yakalandı.
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde O.K.’nın 2017 yılından beri arandığı, 3 yıl boyunca ikiz kardeşi E.K.’nın nüfus cüzdanını kullandığı, sokaklarda Hakan ismini kullanarak dolaştığı belirlendi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalarda ikiz kardeşi E.K.’nın kimliğini kullanan 42 aşındaki O.K.’nın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, elektronik haberleşme kanununa muhalefet, dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, tehdit ve basit yaralama gibi 40’ı aşkın suçta arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan O.K., başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan da işlem yapılarak İncesu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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