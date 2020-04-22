İncesu Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özel Açıklamalar

İncesu CHP Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ahmet Efe gündeme dair değerlendirmelerde bulundu..

İncesu Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı AHMET EFE kamusaati.com'a özel açıklamalarda bulundu.Özellikle son günlerde yaşanan Covid-19 ile alakalı açıklamalarda bulunan Efe,ayrıca yarın evlerimizde de olsada idrak edeceğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını şimdiden kutladı.

İşte İncesu Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı AHMET EFE' nin açıklamaları..

CUMHURİYET HALK PARTİSİ İNCESU İLÇE BAŞKANLIĞINDAN

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milletine olan güveninin bir tezahürü olarak 100 yıl önce hâkimiyeti kayıtsız şartsız millete devretmek üzere açılan TBMM’nin önemi bu günlerde daha iyi anlaşılmaktadır. TBMM, Büyük Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı sonrasında Demokrasinin ve Bağımsızlığın sembollerindendir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle ne yazık ki evlerimizde kalmamız gerekse de bu şanlı bayramı yine aynı büyük coşku ile kutlayacağız.Milletin takdiri ile seçim kazandıklarını ve Milli İradeye saygılı olunması gerektiğini her defasında dillerine dolamış olanlar ne yazık ki bu günlerde de tarafgir ve ayrımcı tavırlarından vazgeçmemekte, Cumhuriyet Halk Partisinin Millet İradesinin tezahürü ile kazanmış olduğu başta İstanbul, İzmir, Ankara olmak üzere Belediye Başkanlarımıza ellerinden gelen her türlü zorluğu çıkartmaktadırlar.

Bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir Belediye Başkanı ülkemizin içerisinde bulunduğu sıkıntılı bu süreçte vatandaşını yalnız bırakmayacak, her türlü engellemelere karşın görevlerini layıkı ile yapmaya, Milletimizin bu zorlu şartlardan en az zarar ile kurtulması yönünde üzerine düşen her türlü faaliyeti yapmaya devam edeceklerdir. İlçemizde de Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı olarak Kovid 19 mücadelesinde ilçe halkının yanında olunarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

23 Nisan 1920 tarihinin Egemenliğin Kayıtsız ve Şartsız olarak Millete devredilmesinin bir ifadesi olduğunu tam 100 yıl sonra 2020 yılında anlayamamış olanlara aynı kararlılık ile Cumhuriyet Halk Partisi olarak anlatmaya devam edeceğiz.

Kovid 19 salgını nedeniyle özveri ile çalışan başta sağlık çalışanlarımız, Asker ve Polis olmak üzere tüm Güvenlik güçlerimize bir kez daha minnettar olduğunuzu tekrarlıyoruz.

Bu vesile ile Dünya Çocukları ile birlikte tüm çocuklarımızın ve Milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ilk meclisin açılmasında katkı sunan tüm Milli Mücadele Kahramanlarını saygıyla anıyoruz. 22 Nisan 2020

Cumhuriyet Halk Partisi

İncesu İlçe Başkanlığı Adına İlçe Başkanı

Ahmet EFE

İNCESU CHP,BAYRAĞIMIZI BELEDİYE İŞ MERKEZİNDEKİ PARTİ MERKEZİNDE DALGALANDIRDI!

Öte yandan İncesu Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatının İncesu Belediyesi İş merkezindeki parti binasında ise dalgalanan bayrak dikkatlerden kaçmadı.Bir okurumuzun çekip gönderdiği bu resmi yayınlamak istedik.Hemen hemen tüm resmi kurum ve kuruluşlardan önce 23 nisan ulusal egemenlik bayramı için çarşının ortasında dalgalanan bayrak,herkesi gururlandırdı.

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Kaynak: www.kamusaati.com ( izinsiz alıntı yapılamaz.)

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