İncesu belediyesine Mehmet Özhasekıden müjde!

Özhaseki: Araçlarımız ilçelerimize hayırlı olsun...

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Türkiye Belediyeler Birliği'nden Kayseri’nin Bünyan, İncesu ve Tomarza Belediyeleri için birer adet Ekskavatör hibe alındığını duyurdu.

İNCESU ILÇEMIZE HAYIRLI OLSUN

Özhaseki, şu ifadeleri kullandı: Hemşehrilerimize kaliteli hizmet sunabilmek için belediyelerimizin araç filosunu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Girişimlerimiz sonucunda Türkiye Belediyeler Birliği'nden Bünyan İncesu ve Tomarza Belediyelerimize birer adet Ekskavatör hibe aldık. Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyor; araçlarımızın ilçelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Akkışla Belediyemiz de yeni aracına en kısa sürede kavuşacak.

Ekskavatör NEDIR

Ekskavatör (kazaratar, kazmaç), toprak işlerinde kullanılan bir iş makinesidir. Vinç (kreyn), klemşel (kavran kepçe), şavul ekskavatörler, çekme kepçe ekskavatörler, ters kepçeli ekskavatör gibi kollarına göre çeşitleri vardır. Güç aktarımına göre zincirli ya da hidrolik olabilirler. Küçük kanal açımından büyük maden ocaklarının kazılmasına kadar değişik büyüklüklerde ve güçlerde üretilirler. Zemin ve kazı durumuna göre paletli ya da lastik tekerlekli olanları tercih edilir. Kazının yanı sıra şev kesimi, yükleme ve kaldırma işlerinde de kullanılır