İncesu belediyesi maske konusunda da diğer belediyelere örnek oldu

sıra beklemek yok, tarih yok, belediyenden git maskeni al...İncesu belediyesi!

Covid-19 yani halk dilinde corona virüsü tüm dünyada can almaya ve tedirginlik yaratmaya çalışıyor.Ülkemizde de aynı şekilde hem sağlık açısından hemde sosyal-ekonomik kültürel açıdan ciddi sorunlara sebebiyet vermeye devam ediyor.5 mayıs itibarı ile vaka sayımız bir önceki güne oranla arttı 1,614 den 1,832'e çıktı.Ancak ölüm sayısındaki düşüş devam ediyor.5 Mayıs itibarı ile yaşanan ölüm sayısı biraz önce 59 olarak açıklandı.

EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ MASKE

Hem haberlerde gördüğümüz hem sosyal medya da takip ettiğimiz kadarı ile söyleyelim maske sorunu bir kesim halkımız tarafından eleştirilmeye devam ediyor.

Özellikle Haber,kamusaati,sondakika gibi sosyal medya da milyonların takip ettği sayfalarımıza onlarca hatta yüzlerce şikayet geliyor..Maske alamadım,maskem gelmedi,maske olmadan marketlere bile giremiyoruz vb şikayetler.

Aslında maske üretiminde ya da tedariğinde bir sorun yok,sadece nasıl dağıtılacağı konusunda bir takım yanlışlar yapılmış gibi duruyor.

İNCESU BELEDİYESİ TÜM DİĞER BELEDİYELERE MASKE KONUSUNDA ÖRNEK OLMALI

Size herhangi bir soru sorulmadan,bilgileriniz istenmeden İncessu belediyesi beyaz masaya başvurduğunuzda maske alabiliyorsunuz.Günlük hakkınız 2.Evet diğer birçok belediye de uygulanamayan ve vatandaşın ciddi tepkine yol açan örnek maske uygulaması İncesu ilçemizde çok güzel bir şekilde ilerliyor.

İncesu'lu vatandaşlar şu çok zor günlerde maskesiz bırakılmıyor.

İncesulu vatandaşlar ptt'den gelecek maskeyi beklemiyor

İncesulu vatandaşlar maske için sıraya girmiyor

İncesulu vatandaşlar e-devletten başvurdukları maske kodunu beklemiyorlar

Kısaca İncesu'lu maskesini belediye aracılığı ile kolayca temin edebiliyor.

İNCESU MASKESİNİ DE KENDİSİ ÜRETİYOR!

Corona virüsü salgını ile en etkili uygulalamaları gerçekleştiren İncesu belediyesi,hatırlarsanız geçen hafta yaptığı pazar alanı uygulaması ile haberlere konu olmuştu.Bu konuda ciddi bir çalışma içerisine giren Belediye aynı zamanda kendi maskesini de halk eğitim merkezinde yapıyor.

Bu maskeler ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılıyor.

Peki Mustafa İlmek liderliğindeki İncesu belediyesi bu ciddi salgını önlemekle bu kadar uğraşırken,vatandaşından en ufak bir şikayet almadan ilerlerken, neden diğer belediyeler bu işi kıvıramadı?Çok mu zor Mustafa İlmek'in yaptıklarını takip etmek..

Bizlere özellikle onlarca ilçeden hatta şehirden şikayet geliyor,maskemiz olmadığı için 15 gündür aynı maskeyi takıyoruz,maskemiz olmadığı için marketlere giremiyoruz diye..

Her şeyi devletin üzerine yıkmak doğru değil! birazda yerel yönetimler bu olağanüstü şartlarda vatandaşının yanında olmalı!