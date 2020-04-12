İncesu belediyesi kapı kapı gezerek bedava ekmek dağıtımı yapıyor..

incesu belediyesi haberleri,Mustafa İlmek kararı ile bedava ekmek dağıtılıyor!

Farklı belediye yönetimi anlayışı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Mustafa İlmek yine çok ender rastladığımız bir uygulama ile,bu çok zor günlerde halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

HALKA BEDAVA ÜCRETSİZ EKMEK DAĞITIMI GERÇEKLEŞİYOR

Mahalle mahalle,sokak sokak gezerek,belediye aracından halka seslenen belediye görevlileri,"Vatandaşlarımızın dikkatine belediyemiz ücretsiz ekmek dağıtmaktadır,ihtiyacı olan ailelerden bir kişi aşağıya inip alabilirler" diye halka ilan ettiler.

Vatandaşlar özellikle sokağa çıkma yasağı olan ilçede,bu durumu taktirle karşıladılar.

Her mahalle de her sokakta ekmek dağıtımını sürdüren görevliler,halkı sevindirdiler.

ÖRNEK BELEDİYECİLİK ZOR GÜNLERDE!

Mustafa İlmek'in bizzat aldığı kararla, 12 nisan pazar günü İncesu'da belediye tarafından ücretsiz ekmek dağıtımına başlandı.Çevre ilçe ve illerden duyanlar İncesu belediyesi yönetimini alkışladı.Bazı muhalif arkadaşlar ise " 3,5 tane ekmek değilmi onu da dağıtsın" vb gibi yorumlar yaptılar.Ancak önemli olan ekmeğin ticari değeri değil, önemli olan her şartta ve koşulda belediyemizin yanımızda olduğunu görebilmek.

Ayrıca o eleştirileri yapanlarda unutmasınlar ki sizin için 3,5 ekmek dediğiniz bir gariban vatandaşımız için o kadar değerli ki..Şu çok zor dönemde ekmeğin hiç değilse bedava olması o vatandaşımızı nasıl sevindirdiğini tarif edemeyiz.Ki şuanda ücretsiz izne çıkarılan ya da işten tamamen çıkarılan vatandaşlarımızın ekmek alacak paraları bile olmadığını önemle belirtirim.

Belediyeyi her şekilde eleştirmeye fırsat kollayanlar,haksız eleştirilerine bir süre ara versinler ve fakir fukara vatandaşla meşgul olsalar keşke!

HALKIN ADAMI MUSTAFA İLMEK'E BİR TEŞEKKÜR DE ESNAF KEFALET KREDİ BAŞKANINDAN!

İncesu Esnaf Kefalet Kredi Koop başkanı Fevzi Aykar, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da " İNCESU BELEDİYE BAŞKANI AV MUSTAFA İLMEK’İN BEDAVA EKMEK DAĞITMA UYGULAMASININ TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLMASINI DİLİYORUM.

TEŞEKKÜRLER MUSTAFA İLMEK " dedi.Aykar'ın bu teşekkürüne kısa bir zamanda yüzlerce beğeni ve yorum geldi.

NAZMİ YAKUT ( Kamusaati.com kurucusu)