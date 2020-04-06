İncesu belediyesi halkına ücretsiz maske dağıtımı sağladı

İncesu belediyesi ücretsiz maske başvurusu,İncesu belediyesi ücretsiz maske nerede dağıtılıyor

İncesu belediyesi,halkının her koşulda ve her zaman yanında olduğunu birkez daha yanında olduğunu gösterdi.Sn Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in talimatı ile halkına ücretsiz maske dağıtımı yapmaya başladı.

TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDEN CORONA VİRÜSÜNE KARŞI İNCESU BELEDİYE'SİNDEN CİDDİ ÖNLEMLER!

Öncelikle Başkan Mustafa İlmek'i virüsle mücadele de gösterdiği özen nedeni ile tebrik etmek istiyoruz.Aynı bir belediye çalışanı gibi çarşılarda,pazarlarda sosyal mesafeyi de koruyarak vatandaşın derdini dinliyor.Ayrıca açık olan esnaflarında sorunlarının çözülmesi için bizzat tek tek geziyor.

1-Tüm belediye çalışanları titizlikle dezenfekte çalışmalarına katılıyor

2-İlçe de belediye araçları ile dezenfekte çalışmaları yapılıyor

3-Polis ekipleri gece gündüz demeden sürekli devriye gezerek vatandaşın evde kalması için uyarılar yapıyor

4-Camilerden özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız için uyarılar yapılıyor ve dualar okunuyor

AKŞAM TÜM TÜRKİYE'DE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI İÇİN HABER YAPILDI DEVLET SİTELERİ ÇÖKTÜ,ANCAK İNCESU BELEDİYESİ BUNU VATANDAŞLARINA DOĞRUDAN DAĞITIYOR!

Dün,e-pttavm aracılığı ile ücretsiz maske dağıtımını yapacağını açıklayan PTT, malesef halkın yoğun ilgisi nedeni ile kısa bir süre resmi web siteleri çökmesi ile karşılaştı.Durum böyle olunca da ücretsiz maskeleri e-devlet üzerinden dağıtıcaklarını duyurdular.Ancak İncesu belediyesi vatandaşının hiçbir konuda mağdur olmaması için maskeleri bugün dağıtmaya başladı.Başkanın bu güzel uygulaması için tebrik ediyoruz,inşallah diğer belediyelerde İncesu'muzu örnek alır ve maske konusunda şu zor günlerde vatandaşını mağdur etmez

Başkan İlmek,ücretsiz maskeyi bizzat kendi elleri ile vatandaşlara dağıttı.

Tek eleştirimiz..

Birçok İncesulu vatandaş,maskeyi nereden ve nasıl ücretsiz olarak temin edileceğini bilmiyor.Bu konuda basın medyayı aradığımızda sayfamızda yazıyor diyor.Ancak ne resmi web sitelerinde ne de resmi sosyal medya hesaplarında ücretsiz maske dağıtımına ilişkin yukarıdaki resimlerden başka hiçbir şey yok! İnşallah bu konu hakkında basın medya halkımızı bilgilendirecek bir açıklama yapar bir zahmet...!

NAZMİ YAKUT ( Kamusaati.com kurucusu)