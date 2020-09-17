İncesu Belediyesi Ekmek israfına taze ekmekli çözüm üretti İşte Başkan Mustafa İlmek'in Açıklamaları

Kayseri'nin İncesu ilçesinde belediyesi ekmek israfını önlemek için 'Bayat ekmeğini getir, taze ekmeğini götür' projesi başlattı.

Kayseri'de 30 bin nüfuslu İncesu ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçe genelinde artan ekmek israfına engel olmak için 'Bayat ekmeğini getir, taze ekmeğini götür' projesi başlattı. Bu kapsamda evlerinde bayatlamış ekmeği fırına getiren vatandaşlar, bunları tazesi ile değiştiriyor. Günlük olarak biriktirilen bayat ekmekler, belediye araçları ile hayvanlığın çok yaygın olarak yapıldığı küllü, saraycık, subaşı, üçkuyu gibi mahallelerdeki çiftçilere hayvanlarına verilmesi için dağıtıyor. Yapılan çalışmaya değinen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Toplumda israfın ulaştığı noktayı herkes iyi biliyor. Biz de bu konuya eğilim göstermek için ilçemizde bir proje başlattık. Ekmek nimettir. Buna engel olmak için ' Bayat ekmeğini getir, taze ekmeğini götür' şeklinde proje başlattık. Belediye fırınından pişen ekmekler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor diye konuştu.







Ekmek israfını önlemek için böyle bir çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan İlmek, "Herhangi bir kota koymadık. İlçemizde ekmek israfını bu şekilde engellemek istiyoruz. Aldığımız bayat ekmekler hayvancılıkla uğraşan kişilere ulaştırılıyor. Belediye tesislerde yemekhanelerinde olan artık yemeklerde sokak hayvanlarına götürülüyor. Ekmek ve yemek israfına engel olduğumuz için de Allah, bizlere yardım ediyor ve elde ettiğimiz gelirlerle çalışanlarımıza yüzde 50 zam verdik. Ekmek projemizi Ekim ayına kadar devam ettireceğiz" dedi.

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