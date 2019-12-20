İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'ten Son Dakika Açıklaması , Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek Ak Parti'ye Geçtikten Sonra hakkında konuşanlara ve Gazetelerde yalan yanlış haber yapanlara cevap verdi. Detaylar haberde...

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'ten Son Dakika Açıklaması

Onlar konuştu:

Onlar ellerinde sahte belge, dillerinde ağız dolusu yalan ile kendilerine prim yapmaya çalıştı.

Ama artık sıra bizde...!

1. Bizi kendisine rakip görenler, her fırsatta bizim üzerimizden prim yapmaya çalışanlar artık rahatça siyaset yapabilirler. Siyasetin çöplüğünde kimlerin kaybolacağını zaman hepimize gösterecektir. Üzerimizden tüfek atmaktan vazgeçin…!

2. Kayseri’de gazetecilik yaptığını zanneden bir gazete ve onun genel yayın yönetmeninin bize olan ilgisi son zamanlarda ziyadesiyle artmıştır. Bugüne kadar gazetesinde bize neredeyse hiç yer vermeyen bu gazetenin ilgisi oldukça manidardır. Eğer satılık kalem değillerse öncelikli olarak bizim paylaşım yaptığımızı iddia ettiği gönderinin şahsım tarafından yapıldığını ispat etmelidirler.( Hukuki sürece ilişkin haklarımız saklıdır.) Fotomontaj ve bir ağız dolusu yalan ile yapılan haberi ispat edemez iseler satılık kalem oldukları tescillenecektir. Onlara önerim; talimat aldıklarına, bir sonraki seçimlere en iyi şekilde hazırlanmalarını söylemesi olacaktır.

3. Yalan, dolan ve iftirayı kendisine şiar edinmiş kalemlerin yapmış oldukları her habere cevaplarımız devam edecektir kamuoyuna saygıyla duyurulur. Açıklaması yaptı.

Ak Parti İncesu Belediye Başkanı Avukat Mustafa İlmek geçtiğmiz günlerde yaptıı açıklamada yine birleştirici ve kucaklayıcı olmuş kazanını incesu yapmak için var gücüyle çalışmaktadır. İncesu'daki Kardeşlerimiz ile tertemiz bir sayfa açtık İncesu yatırımlara hız kesmeden tam gaz devam edeceğiz ilçemizi kayserinin ve Türkiyenin En Gözde en çalışkan en üretken belediyesi yapacak ve İncesu halkımızın refah düzeyini en üst seviyelere çıkaracağız Biz İncesuyuz sayın Cumhurbaşkanımızn ve Kayseri Büyükşehir belediye başkanımızın destekleriyle İncesu'da hep birlikte çok güzel işler yapacağız ifadelerinde bulunan İncesu Aşığı Mustafa İlmek İncesu Çok Kısa zamanda büyük yatırımlar yapılacağı sinyallerini de verdi