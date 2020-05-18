İncesu belediye başkanı Mustafa İLMEK'ten iftar sonrası sürprizi!

İncesu'nun, Kayseri'nin başkanı iftardan sonra halkla buluştu!

Başkan İlmek zor günlerden geçtiğimiz bu zorlu süreçte,İncesu halkına iftardan sonra büyük bir sürpriz yaptı...

MUSTAFA İLMEK HALKIN GÖNLÜNÜ YAPMAYI YİNE BAŞARDI!

Sosyal mesafe kurallarına ve maske takılmasına özen gösteren Mustafa İlmek, 19 mayıs kutlamaları için emniyetten aldığı özel izinle,gençlerin 19 mayıs bayramını özenle kutlamayı yine doğru yaptı.

Havai fişeklerler ve büyük bir Tırla, özel müziklerle beraber tüm İncesu'yu gezdiren başkan İlmek, vatandaşların bizzat heyecanını 19 mayıs gençlik ve spor bayramını şimdiden kutladı.

SOSYAL MESAFE VE MASKE İÇİN UYARDI!

19 mayıs Gençlik ve spor bayramı kapsamında İncesu'lu vatandaşlarımıza sürpriz yapan İncesu belediye başkanı Mustafa ilmek, sosyal mesafe ve maske için vatandaşları da ayrıca uyardı.

İncesu ilçemizde covid-19 için mücadele eden tüm sağlık çalışanlarını kutlayan İlmek,İncesu'lu vatandaşlarımıza kurallara uyduğu için ayrıca teşekkür etti.

BAŞKAN İNCESULU ÇOCUKLARA BİREBİR İLGİ GÖSTERDİ,ÇOCUKLARINDA KALBİNİ KAZANDI!

Akşam saatlerinde İncesuya sürpriz yapan Mustafa İlmek,bütün gençlerle ve çocuklarla dialog içerisine girdi.Halkın beğenisi bir kez daha kazandı.. İlmek,kendisine yakıştırılan halkın adamı İlmek rütbesini halkının beğenisine sundu!

Küçük İncesulu evlatlarımızın kalbini kazandı!

İncesu belediye başkanı İlmek,her 19 Mayıs'ın ruhunu yaşattı..Vatan sevdalısı çocuklarla birebir iletişimde olan İlmek,tüm Türkiye'ye örnek olacak görüntüler verdi..