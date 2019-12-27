Kayseri İNCESU BELEDİYE BAŞKANI Mustafa İlmek'i Karalama Çabası Boşa Çıktı, İncesu eski belediye başkanının koltuğunun yakıldığını idda edip Mustafa İlmek'e sürekli yalan haberler ile karalama çabasına girenler rezil oldu.. KARALAMA ÇABALARI YAPILAN İFTİRALAR TEK TEK ANLAŞILDI

İNCESU BELEDİYE BAŞKANI Mustafa İlmek'i Karalama Çabası Boşa Çıktı

Kayseri İNCESU BELEDİYE BAŞKANI Mustafa İlmek'i Karalama Çabası Boşa Çıktı, İncesu eski belediye başkanının koltuğunun yakıldığını idda edip Mustafa İlmek'e sürekli yalan haberler ile karalama çabasına girenler rezil oldu.. KARALAMA ÇABALARI YAPILAN İFTİRALAR TEK TEK ANLAŞILDI

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti’den seçilen ve geçen hafta törenle AK Parti’ye geçen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek beyi 31 Mart yerel seçimlerinde ve ak partiye geçene kadar yere göğe sığdıramayan kayseri medyası yine Ak Partiyi Hedef alarak şimdilerde ise Ak Partiye geçen İnce Belediye Başkanı Mustafa İlmek'i hedef alarak yalan yanlış haberler yapmaya devam ediyor akıllarınca belediye Başkanı Mustafa İLMEK'İ Yalan haberler ile yıprtmaya çalışan medyanın Tam karşısında olarak yayımladıkları haberin aslını siz kamusaati.com okurlarımız için araştırdık

İŞTE GERÇEK KOLTUK YAKILMADI VE TOROSUN ARKASINDA GEZDİRİLMEDİ..

son günlerde Kayseri yerel medyasında çıkan haberlere göre Mustafa İlmek hakkında asılsız iddialar ortaya atılmıştı bu iddialardan biride eski İncesu belediye başkanı Zekeriya Karayol'dan boşalan makam koltuğu oldu. Yukarıdaki resimde yayınlanan haberin iddasına göre Zekeriya Karayol'un belediye başkanlığı döneminde Oturduğu Makam koltuğu bir toros'un arkasında da gezilip ardından belediye çöplüğünde gaz dökülerek yakıldı iddiasıydi. daha önceki yazımızda bu haberlere de bundan sonra cevap vereceğini açıklayan İncesu belediye başkanımız Mustafa ilmek bir yalan iddiayı daha çürüttü kamu saati.com Yöneticilerimiz tarafından İncesu Belediye Başkanı Mustafa ilmek'e ziyaret düzenledik ve bu ziyaret esnasında kendisine bu konuyu sorduğumuzda Mustafa ilmek Bey hemen İncesu Halkının görmesi yapılan yalan haberlere itibar etmemesi ve gerçepi görmesi için koltuğu yan odadan getirdi.

KOLTUK YAKILMADI YIRTILMADI İŞTE GÜNCEL OLARAK KOLTUĞUN RESMİ

Bizlerde sizlere koltuğun yakılma iddalarının yalan olduğunu belgesiyle göstermek istedik son günlerde Mustafa İlmek beyin AK Parti'ye geçmiş olması nedeniyle hakkında sürekli yalan haberler yapılmakta kendisi kamuoyunda sürekli yıpratmaya çalıştırmaktadır. www.kamusaati.com olarak Mustafa İlmek bey ile geniş çaplı bir söyleşi gerçekleştirdik Mustafa Bey İncesu'da insan ayrımcılığı bitireceğini herkesin ve herkesimden İncesu Halkının belediye başkanı olduğunu ve belediye hizmetlerini hiç bir ayrımcılık yapmadan hizmet etmeye özen gösterdiklerini belirten ve kendisinin belediye başkanı olduğu bir belediye hakkında her konuda halka açık olarak kendisine sorular sorulabileceğini her konuda herkese kapısının açık olduğunu ve yalan haberlere itimat edilmemesini istedi Ayrıca koltuğu yakma gibi bir girişiminin olmadığını böyle bir olayın gerçeği yansıtmadığını ve kendisinin kişiliği ve karakterine uyuşmadığını öyle bir girişimi kesinliikle yapmayacağını da belirtti.

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