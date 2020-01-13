Büyük Gün Geldi İncesu Belediye Başkanımıza Rozeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Takacak, İncesu belediye başkanı mustafa ilmek'e Ak Parti Rozetini ak parti genel başkanı recep tayyip erdoğan TBMM deki ak parti gurup toplantısında takacak Başkan İlmek'e İl başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir belediye başkanı Memduh Büyükkılıç ve İncesu Büyükşehir belediyesi meclis üyesi fatih Kızılışık'da eşlik Edecek

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e Ak Parti Rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan Takacak

Büyük Gün Geldi İncesu Belediye Başkanımıza Rozeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Takacak, İncesu belediye başkanı mustafa ilmek'e Ak Parti Rozetini ak parti genel başkanı recep tayyip erdoğan TBMM deki ak parti gurup toplantısında takacak Başkan İlmek'e İl başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir belediye başkanı Memduh Büyükkılıç ve İncesu Büyükşehir belediyesi meclis üyesi fatih Kızılışık'da eşlik Edecek

Geçtiğimiz Günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri Ak Parti İl Danışma Meclisindeki, konuşmasının ardından İYİ Partiden istifa ederek AK Parti’ye katılan Kayseri’nin İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e parti rozetini taktı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tarafından da sıklıkla dile getirilen Sezai Karakoç'un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine adlı şiirini okuyan Başkan Mustafa İlmek'i Solandaki müthiş kalabalık Dakikalarca alkışlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da Kayıtsız Kalmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Ak Parti İl Teşkilatına Talimatı vererek bir rozeti de kendisi takacağını söyledi ve İki Halk Adamı Ankara'da buluşacak. İncesu Belediye Başkanımız Mustafa İlmek ve Büyükşehir Meclis Üyemiz Fatih Kızılışık ile birlikte 14 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında Cumhurbaşkanımızın İncesu Belediye Başkanımız Mustafa İlmek'e takdim edeceği rozet merasimi basında geniş yankı buldu.

Başkan İlmek'e Rozeti Cumhurbaşkanı Takacak

14 Ocak Salı günü İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e rozeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı ve büyük başkan Mustafa İLMEK'e Hoşgeldin Diyerek Tüm Türkiye'ye Mesaj vereceğide belirtildi.

Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu sosyal medya ve basın açıklamasında ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantımızda Cumhurbaşkanımız, Mustafa İlmek Başkanımıza Ak Parti'ye geçişinden dolayı yapılacak merasimle rozet takacak'' dedi.

Başkan İlmek'in Ankara'ya kendisi ile birlikte İyi partiden İstifa ederek Ak Parti'ye Geçiş Yapan Büyükşehir Meclis Üyesi Fatih Kızılışık ile birlikte gideceği de belirtildi.

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