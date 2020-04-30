İncesu belediye başkanı İlmek, Tüm Türkiye'ye Örnek Olacak Bir Uygulama Gerçekleştirdi

İncesu belediyesi belediye başkanı Mutafa İlmek pazar yeri uygulaması ile Türkiye'ye örnek oldu

Tüm dünyada ve ülkemizde covid-19 salgını için inanılmaz bir mücadele var.Malesef ülkemizde 3000 kişinin canını alan virüsü önlemek için devletimiz her önlemi almaya çalışıyor.Ancak vatandaşlarımızda haklı olarak temel ihtiyaçlarını gidermek için marketlere,pazar yerlerine gitmek zorunda kalıyor.

Tüm haberlerde malesef üzücü görüntülerle karşılaşıyoruz bu yüzden.Vatandaşlar özellikle pazarlarda sosyal mesafeyi ve virüs tehlikesini hiçe sayarak alışveriş yapıyorlar.Bilim insanları bu durumun çok riskli olduğunu ve 2. bir dalganın gelebileceğini söylüyorlar.Bunun için devletin değil, yerel yönetimlerin önlem almasını vurgulayan bilim insanları,aksi durumda yeniden başladığımız yere dönebileceğimiz uyarısını yapıyorlar.

Mustafa İlmek örnek sayılabilecek bir uygulama yaptı herkesin takdirini topladı

Geçen yıl 31 martta yapılan seçimlerde büyük bir zaferle belediye başkanlığına seçilen ve tüm Türkiye'de seçimi kazanması büyük yankı uyandıran İlmek'in yaptığı uygulamalar takdirle karşılanıyor.

TÜM ZABITALAR VE BAZI BELEDİYE ÇALIŞANLARI KURULAN PAZARDA GÖREV YAPTI!

İlmek, İncesu ilçesinde her cuma kurulan pazar yerini,sokağa çıkma yasağı nedeni ile bu hafta perşembe kurdurdu.Pazar yerine vatandaşların özellikle ramazan ayı nedeni ile yoğun ilgisi vardı.Ancak İlmek öyle güzel önlemler aldı ki,Tüm Türkiye'de gördüğümüz o düşündüren manzaralar olmadı.

Pazar yerininin girişine dezenfektan çadırı kurdurdu.Ayrıca pazar yerini kırmızı şeritlerle kapattı.Zabıtalar an ve an sosyal mesafenin korunması için vatandaşı takip etti.Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar

uyarıldı.

Bu alınan önlemler sayesinde vatandaş güvenle ve sosyal mesafeyi koruyarak alışverişlerini yaptılar.Ayrıca başkan İlmek, pazarcı esnafı ile de birebir konuşarak, dikkatli olmalarını,sosyal mesafeye mutlaka uyulması konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Mustafa İlmek ile görüştüğümüzde " Vatandaşımızın sağlığı için her şeyi yapmaya hazırız,ekiplerimiz her yerde.İlçemizde en ufak olumsuz bir durum olmaması için gece gündüz çalışıyoruz.Pazar yerinin 1 gün önceye alınmasında da gariban,durumu olmayan vatandaşlarımı bu günde düşünmek zorundaydım.Allah'a hamd olsun kimsenin sağlığını riske atmadan vatandaşlarımızın pazar yerinden alışveriş yapmalarını sağladık" dedi.

Televizyonlarda her gün haber konusu olan bu durumun tüm Türkiye'de ki belediyelere örnek olmasını istiyoruz

Sağlık bakanlığımız corona virüsü konusunda her ne kadar başarılı olsa da , televizyonlardan,internetten her gün malesef pazar yerlerindeki olumsuz görüntüleri izliyoruz.Bu iş demek ki bu kadar basitmiş.İncesu belediye başkanının yaptığı uygulamanın tüm belediyelere örnek olmasını diliyoruz.

NAZMİ YAKUT ( www.kamusaati.com )

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