İncesu belediye başkan adayları 2024, İncesu'da seçimi kim kazanır?

Kayseri İncesu ilçesi belediye başkan adayları belli olmaya başladı, İncesu belediye başkanlığı seçim anketi, Zekeriya Karayol Tekrar Aday Olacak Mı?, İncesu ilçesinde seçimi kim kazanır gibi soruların cevabı haberimizde..

Kayseriye hem en yakın ilçelerden biri olan,hem de Kayseri merkez ilçelerinden İncesu ilçesinde belediye başkanlığı seçim heyecanı başladı..Adaylar belli olmaya başladı..

Zekeriya Karayol Tekrar Aday Olacak Mı?

İncesu'ya büyük katkıları olan Ak partili belediye başkanı Zekeriya Karayol 2019 yılında yapılan seçimlerde 4. dönem için de aday olmuş ama Seçimleri Rakibi İyi Partiden aday olan Mustafa İlmek Önde tamamlamıştı. 3 dönem İncesu belediye başkanlığını yürüten Zekeriya Karayol yeniden adaylığını ilan edeceği ve İncesu'da belediye başkanlığı için de en favori isim olarak gösteriliyor. Mustafa İlmek'in 2019 yerel seçimlerini İyi parti'den kazandıktan hemen sonra Ak parti'ye geçiş yapması yerel ve ulusal basında büyük yankı uyandırmıştı.

Son dönemde Zekeriya Karayol'un olumlu tepkiler alması, ve incesudaki siyasi partilerin yaptırdığı anketlerde yeniden belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz sorusuna açık ara rakiplerine fark atması muhtemelen yeniden belediye başkan adayı olarak sahalarda boy göstemeye başlayacağı ve kazanmasına kesin gözüyle bakılması gelen haberler arasında..

İncesu'nun Zekeriya Karayol ile çok büyük projeler gerçekleştirmesi ve kısa bir zaman içerisinde çok yol alması, Zekeriya Karayol'un yeniden başkan seçilebileceği yorumlarınıda beraberinde getiriyor.

İncesu'da ismi geçen adayların kendileri adaylıklarını açıklayıp, İncesu Belediye Başkan Adayları belli oldukça sizlerle paylaşacağız.

Zekeriya Karayol Kimdir?

Ünvan: Kayseri İncesu AK Parti Belediye Başkan Adayı

Eğitim: Üniversite/yüksekokul

Meslek: Mühendis

Biyografi: Zekeriya Karayol, 1957 yılında İncesu' da doğdu. İlk ve orta okulu İncesu' da, liseyi Kayseri' de bitirdi. Elektronik Mühendisliği mezunu olan Karayol, çalışma hayatına Çinkur fabrikasında başladı. Askerlik görevini subay olarak yaptıktan sonra Anatamir Fabrikası ve Taksan Fabrikası'da çalıştı. 1986 yılında TEK' e geçen Karayol, 1990 yılında Aksaray TEDAŞ Müdürlüğüne atandı. Aksaray TEDAŞ' ta sırası ile Mühendis, Başmühendis, işletme müdürü, Teknik müdür olarak çalıştı. Aksaray'da 14 yıl yönetici olarak hizmet yaptı. Elektrikte kayıp ve kaçagın önlenmesi için yaptığı çalışmalarla Aksaray'ın 2001 yılında en başarılı il olmasını sağladı. Bu nedenle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından takdirname ile ödüllendirilen Karayol, bir çok projeyi de hayata geçirdi. 2003 tarihinde İncesu İlçesi Belediye Başkan Adayı olarak Ak Parti'den aday gösterilen Karayol, şu an İncesu Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 cocuk babasıdır. Zekeriya Karayol, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kayseri İncesu Belediye Başkan adayıdır.