İncesu belediye başkan adayı Orhan Kaya'dan çok sert eleştiriler

İşte Orhan Kaya'nın sadece kamusaati.com'a yaptığı özel açıklama ve sorular..

Geçen yıl İncesu belediye başkanı Orhan Kaya'dan bugünkü yönetim için çok sert sorular ve eleştiriler...İşte İş adamı Orhan Kaya'nın açıklamaları

9.SORU GÖZLERİMİZİ DOLDURMADI DEĞİL!

İncesu ilçesinin çok değerli vatandaşları,Kıymetli büyüklerim,ağabeylerim,

Hatırlarsanız geçen yıl ki 31 mart yerel seçimlerinde İncesu belediyesinin yönetimine talip olmuştum.Kapı kapı gezip oy toplama niyetinin dışında, vatandaşlarımızdan dualarına talip olduğunu söylemiştik..Geçen yıl işadamlığı kimliğimi çıkarıp,İncesu belediyesi yönetimi için mücadele etme kararı almıştık.

Şuanda ne değişti diye sorarsanız,hiçbir şey değişmedi !Aynı istek ve arzu ile incesu ve İncesulu vatandaşlarımız için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.Şuanda sahip olduğumuz işletmelerde onlarca kişiye iş,aş imkanı veriyoruz.İş nasıl yapılır,insanlar nasıl iyi bir şekilde yönetilir,bir soruna karşı çare nasıl hızlı bir şekilde bulunulur, nasıl adaletli davranılır,işleyişin denge sağlayabilmesi için neler yapılır,biz iyi biliyorduk.

Rabbim kısmet etmedi bizlere,siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmeyi.Elbete bizim gördüğümüz bir hayırda şer, yada şer sandığımızda mutlaka bir hayır vardır.Ancak biz her koşulda hele hele bu zor günlerde halkımızın yanında olduğumuzu göstermek amacı ile bu açıklamayı yapma gereği duyduk..

Şunu bilin ki, adaylığım sadece geçen yıl için değil her zaman! İncesu'ya en iyi hizmeti yapacağıma o kadar eminim ve her zaman sizin gönüllerinizde güzel izler bırakmak için daha çok çalışacağım.Geçen yıl ki seçimlerde sizlerin tercihinize,halkımızın kararına sonsuz saygı duyuyorum. Ancak malesef ki sizlere bazı sorularım olacak

Ben bir kardeşiniz olarak buna inanırım üretim üretim üretim dünya nın hiç bir ülkesi ilçesi köyü üretmeden kalkınması mümkün değildir bu dünyada geçerlı güzel incesumuzu üretim merkezi yapmaya mecburuz başka yolu yok...

Keşke barajın yanındaki eski bara yaptığın yatırımı,benim geçen seneki projelerimde olan İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarına yapsaydın.İnan o proje için çok para gerekmiyordu.Böylece İncesu hem tarım da hem de hayvancılıkda tanınmaya başlayacaktı.Aynı oto pazarı gibi düşünün.Büyük oto pazarlarında binlerce insana rastlarsınız..İncesu da kurulacak olan büyük bir hayvan pazarı ve bunun iyi bir tanıtımı ile ilçemize binlerce insanın girip çıkmasını sağlardınız..



1.Sorum

Şuan ki sayın başkandan ne kadar memnunsunuz? Lütfen elinizi vicdanınıza koyup bir sorun kendinize.Kendisinin bayrağını sallayan birçok kişiyi işe almaktan başka bir icraatını aceba gördünüz mü?Bakın istihdam,iş vermek çok güzel bir durumdur ve gurur vericidir,ancak üniversite mezunu hatice ablanın kızı iş ararken, mühendislik fakültesi mezunu Mehmet dayının oğlu işsiz ve harçlıksız gezerkenhiçbir sınav ve mülakat yapmadan doğrudan atama yapar gibi,belediye gibi bir kuruma seçildiğiniz ilk gün yakın dostlarınızın ve destekçilerinizin çocuklarını işe almak adaletli bir yaklaşım mıdır?



2.sorum ise,

Allah rızası için seçimlerin üzerine 1 yıl geçti.İncesu'ya çok ufak tefek şeylerin dışında bir çivi çakıldı mı? evet klasik bir söylem bile değil bu, bir çivi çakıldı mı? Allah rızası için vicdanınıza sorun ve cevap verin..Haksız eleştiri yapmayın..Çevrenize Allah aşkına bakın..Hani İncesu'da her şey değişecekti..Yeni yatırımlar,projeler ne değişti? Değişmeyi bırakın yaprak kıpırdadı mı?

3.Sorum ise,

Bir önceki dönemdeki belediye başkanının yaptırdıklarını yani parkları,yolları,bahçeleri vb.bakımlarınınyapıldığınıa dair resimleri,temizlendiği görselleri sosyal medya da paylaşmaktan başka bir icraat yaptımız sayın başkan?Lütfen çevrenize bir bakın!

4.Sorum

Özellikle zor günlerden geçtiğimiz dönemde, sadece bir pazar günü kısıtlı bir kesime ücretsiz ekmek dağıttık diye,sosyal medya da gündem olmaya çalışan sayın başkan,diğer günlerde neden o fedakarlığı gösteremiyor? Devletin bizzat yardımlarının dışında belediye adına özellikle bu zor günlerde ne yardım yapmış,hangi garibanı sevindirmiş,kimin cebine para sıkıştırmış,şimdi soruyorsunuzdur mutlaka yapmıştır nereden biliyorsunuz diye ama eminim yapmamıştır çünkü yapmış olsa sosyal medya da attığı adımı paylaşan sayın başkan, daha çok beğeni alabilmek adına sayfa sayfa paylaşırdı bu yardımları!

5.sorum

Özellikle son dönemde ülkemizde de çok sık görülmeye başlayan Covid-19 salgını nedeni ile hangi önlemleri almıştır sayın başkan? Maske dağıtımı bile güldürdü beni.Diğer belediyelerde araştırdığımızda evlerin tek tek zilleri çalınıp hane sayısına göre maskeler dağıtılıyor hemde haftada 2,3 kez.Ancak İncesu belediyesinde güldüren bir uygulama var.Bizzat işinizi gücünüzü bırakacaksınız belediyeye çıkacaksınız ve alabilirseniz maskenizi alacaksınız..Hemde günlük limit 2 ! Seçim döneminde maşallah bereketi çok olsun ev ev gezip pasta börek dağıtmıştınız..



6.Sorum

Geldiğiniz günden itibaren birçok sözünüz vardı sayın başkan, Allah rızası için hangisini yerine getirdiniz İncesu ilçesine ne kattınız? Eskiden bir bar olan barajın yanındaki eski bir binayı yenilemek için yüzbinlerce para harcadığınız doğru mu? Evet doğr sadece elektrik tesisatı için 150 bin tl ye yakın para harcandı. peki belediye bütçesinden yani halkın cebinden çıkan paralarla şu ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemde alakasız bir yatırım yapmak ne kadar doğru? Kaç tane İncesu'lu oraya gidip kavvaltı yapacak,çay kahve içecek?İncesu'lu hemşehrilerimin zaten hemen hemen her birisinin bağ evi var,bahçesi var..İncesu'nun kültüründen hiç mi haberin yok sayın başkan? Bir çivi çaktınız mı dedim ya evet çakılmış ama oda yanlış yere!



7.sorum

Terör örgütü sempatizanı olan partiler haricinde hangi partiye geçtiğinizin benim için önemli değil..Chp,Saadet partisi İyi parti,Mhp, Ak parti...Hepsi de memleket için elbette çalışıyorlardır.Ancak güzel İncesulu insanları kandırıp Chp'li bayraklarla,İyi partili bayrakları ile kazandığın başkanlığı neden bu kadar hızlı davranıp terkettin? Bir takım söylemlerle, halkı kandırdığını düşündün ancak halk gerçekten sana inandı mı yoksa inanır gibi mi yaptı? Gelecek seçimlerde bu güzel halk,sana tekrar güvenip oy verecek mi aceba?

8.Sorum

Eski belediye başkanı 15 yıllık dönemde 200 kişiyi işe aldığı söyleniyor.Evet 15 yılda 200, peki sizin 1 yılda 80'den fazla kişiyi işe aldığınız doğru mu? İstihdam yaratmak çok güzel bir şey,ben bunu iyi bilirim,sigortasını yatırdığım,maaşlarını günü gününe ödediğim çok değerli işçilerimden bilirim.Ben bunu kendi öz kaynaklarımla yapıyorum ve bu konuda gururluyum.Peki sen vatandaşa sormadan sana oy verdiği için o kadar işe alım yapman doğru mu? 1 yılda ne yapılabilir ki diye sorarsınız belki, unutmayın Çinde 10 günde dev bir hastane inşaa edildi.Elbette belediyemizin o kadarını beklemiyorum bu komik olur ancak 1 yılda hiçbir şey mi yapılmaz! Bakınız 1 yıl gerçekten çok uzun bir süre..!

9.Sorum

Bazı gariban vatandaşlarımın belki de birkaç tl bulurum umudu bir ekmek parası bulabilmek için,kanepelerin altını,masaların altını karıştırdığından haberin varmı sayın başkan? Eminim haberin yoktur.Olsa zaten belediye bütçesi ile 700 bin TL'lik makam aracını hemen satardın!

10.Sorum

Bir dönem önceki başkanın yaptıklarını,yıkayıp,temizleyip hizmet diye sosyal medya da paylaşmaya devam edecek misiniz yoksa yukarıda da sorduğumuz gibi İncesu'ya bir çivi çakmaya niyeti varmı? Seçim öncesi verdiği onlarca

proje sözü için hala bekleyecek mi?

11.Sorum

İncesulu bazı halktan edindiğim bilgilere göre, yönetimden ve hizmetler hiçbir şekilde memnun kalınmadığı söyleniyor Bizzat konuştuğum vatandaşlar bunları söylüyor.Hatta belediye de bir işi olan bir vatandaş,belediye de bilgisayarm çıktısı alabilmek için bir saat beklediği söyledi. Peki sosyal medya da sayın başkan hakkında neden hiç olumsuz şeyler yazılıp çizilmiyor,Halk bir şeyden mi korkuyor? Halka bu konuda bir telkinde mi bulundunuz sayın başkan?



12.Sorum

Hani herkesi dinliyorsun,herkesi kabul ediyorsun,herkesin sorularına cevap veriyorsun ya, şimdi bu eleştirilere, bu benim 12 soruma nasıl cevap vereceksin sayın başkan, ya da cevaplayacak bir halin kaldı mı?

13.Sorum

Yönetime geldiğiniz ilk günlerde eski belediye yönetiminin borçlarını vb meydandaki büyük ekranda yayınladınız, sonra bunu birkaç daha gerçekleştirdiniz.Peki şeffaf belediye prensibi ile çıktığınız bu yolda,kendi döneminize

ait verileri neden paylaşmaktan vazgeçdiniz? Çok mu açık var?



Evet çok değerli İncesulu hemşehrilerim..Memleketini en çok seven,en çok çalışandır mantığından yola çıkarak, elimden geldiğince özellikle şu zor günlerde bir çok aileye de erzak yardımı yapacağım.Tabi bu sadece 1 günle sınırlı

kalmayacak ve sadece ekmek de olmayacak. Ben İncesu sevdalıyısım,herhangi bir yönetimde yer almasam da İncesu için bir şeyler yapmaya çalışacağım.

Beni bir abi gibi görüp,sorunları, sorularımı, eleştirilerimi umarım okuyup anlamışınızdır. Ben bugün sizin de sormak isteyip de soramadıklarınızı sordum, yapmak isteyip de yapamadıklarınızı yaptım..

Eminim İncesu halkı da bu soruları soruyordur.

Kısacası sayın başkanın 1 yıl içerisinde yaptığı 2 icraat var.

1. ARABAYI DEĞİŞTİRMEK

2.PARTİ DEĞİŞTİRMEK!



Aslında çok şeyler daha var anlatılacak,bu yazdıklarımın dışında konu da biraz farklıydı.Bir takım belgeler de var ancak şu zor günlerde siyaset yapmanın bir anlamı olmayacağı kanaatimdeyim.Güzel ve sağlıklı günlere kavuştuğumuzda her şeyi tek tek açıklayacağım...

Saygılarımı sunuyorum büyük,küçük tüm vatandaşlarıma,Allah'a emanet olunuz, evde kalınız..

MUHABİR: MUHAMMET ÖZER (kaynak: kamusaati.com)

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