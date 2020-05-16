İncesu Akraba Ekmek Fırını sadece Kayseri'ye değil Türkiye'te Örnek oluyor!

Kayseri İncesu Akraba Ekmek Fabrikası...İşte detaylar.Halk ekmeksiz kalmasın diye gecesini gündüzüne katan Atilla Okay'ın hikayesi..

Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Akraba Ekmek Fırını, tüm diğer tüm unlu mamül üreticilerine örnek olmaya devam ediyor.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ SİMİT-KETE UYGULAMASINI YAPMIŞLARDI!

Akraba Ekmek Fabrikası yöneticisi Atilla Okay'ın muhtaç ve yoksul öğrencilere yaptığı uygulama herkesin dikkatini çekmişti.Poşetlere konan gıdalar,karşılıksız olarak öğrencilere dağıtılmıştı.

Atilla Okay'ın yaptığı bu uygulama özellikle Kayseri'de birçok firmanın dikkatini çekti,ve benzer uygulamalar ilgili fırınlar da , pastanelerde uygulanmaya başlamıştı.

AKRABA EKMEK FABRİKASI VE ÇALIŞANLARI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE TAM BİR UYUM İÇERİSİNDE!

Kamusati.com ekibi olarak Akraba ekmek fabrikasını ziyaret etmek imkanı bulduk.Fırında adeta bir seferberlik hali gözlerden kaçmadı.Salgın hastalık nedeni ile fabrika adeta teyakkuz halinde.Hijyen kurallarına sonuna kadar uyan Akraba ekmek fırını sadece İncesu ilçesinin değil, tüm Kayseri'nin ilgisini çekmiş durumda.Fabrika da çalışan tüm personel maskelerini takarak,hijyen kurallarına uyarak üretimlerini gerçekleştiriyor.

RAMAZAN AYINDA KİMSE SICACIK EKMEKTEN YOKSUN KALMASIN!

NAZMİ YAKUT ( KAMUSAATI.COM)

Akraba ekmek fırını,tüm Kayseri hatta Türkiye'ye örnek olarak kapı kapı gezerek ekmek dağıtımı yapıyor.Ramazan ayında koronavirüs önlemleri kapsamında kimseyi mağdur etmemek amacı ile evlere bizzat taze ekmek,tatlı,kete,tatlı gibi ürünleri vatandaşın ayağına kadar götürerek,tgüm halkın beğenisini toplayan Akraba Ekmek Fabrikasına teşekkür ediyoruz.

Sosyal medya hesaplarından GSM numarası paylaşıp ekmek ihtiyacı olan arasın diye paylaşımlar yapılıyor.Ekmek adeti ne olursa olsun, ekmeğe ihtiyacı olan vatandaşa bizzat gidilip ekmek teslim ediliyor.

AKRABA EKMEK FABRİKASI ÇALIŞIYOR,İNCESU'LU TAKDİR EDİYOR!

Akraba Ekmek fabrikası iftardan sonra da boş durmuyor,fabrikanın önünde çalışanlar bekliyor..Ekmek ya da başka bir şeye ihtiyacı olan vatandaşların taleplerini karşılamak üzere ekip yine bekliyor.

Sadece Kayseri'ye değil, tüm Türkiye'ye örnek olan bu ekmek fabrikasını tebrik ediyoruz.Kimse ekmeksiz,aşsız,aç yatmasın diye vatandaşın yardımına koşan bu fabrikayı alkışlıyoruz.

İnşallah Atilla Okay yönetimindeki bu ekmek fabrikasını tüm diğer unlu mamülleri üreticileri örnek alırlar.

kamusaati.com (ÖZEL HABER )

Bu haber 3001 defa okundu