İmza yarışı sona erdi: YSK Başkanı Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

En düşük emekli aylığının 7500 TL'ye çıkarılmasının ardından bir başka düzenleme ile de Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri yüzde 82 artışla 2000 TL'ye yükseltildi. Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre ise 14 Mayıs seçimlerinden önce asgari ücrete de zam yolda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Vedat Bilgin'in yaptığı öne sürülen "Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" açıklamasını yalanlaması da böyle bir hamlenin işareti olarak yorumlandı.