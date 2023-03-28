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İmza yarışı sona erdi: YSK Başkanı Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

Türkiye, imza sürecinin sona ermesiyle birlikte resmi seçim sürecine girdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olduğunu duyurdu.

İmza yarışı sona erdi: YSK Başkanı Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
28 Mart 2023 Salı 12:45

Türkiye, son dönemlerin en kritik seçimlerinden birinin eşiğinde.

Cumhur İttifakı'nda aday aylar öncesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı ise aylarca toplan, dağıl toplantısı yaptı.

CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin yanı sıra HDP'nin dışarıdan desteklediği Millet İttifakı'nın uzun uğraşlar sonucu Cumhurbaşkanı adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Hararetli günler yaşanırken, Meclis'te grubu bulunmayan adayların 100 bin imza ile adaylıklarının kesinleştiği süreç de bugün son buldu.

Cumhurbaşkanı adayları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 100 bini imzayı Muharrem İnce ile Sinan Oğan'ın tamamladığını belirtti.

Açıklamasında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde 4 adayın belirlendiğini belirten Yener, yarından itibaren resmi sürecin başlayacağını duyurdu.

"Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan aday olmuştur"

Yener, şu ifadeleri kullandı:

Seçmenler tarafından teklifte bulunma sonucunda Muharrem İnce için 114 bin 661, Sinan Oğan için 110 bin 508, Fatih Erbakan için 69 bin 255, Doğu Perinçek için 27 bin 65'tir. 

Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan olduğuna karar vermiştir.

Karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzere gönderilmiştir. Resmi süreç yarından itibaren başlayacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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