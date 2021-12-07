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İmranlı Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

Sivas'ın İmranlı İlçesi Belediye Başkanı Murat Açıl'ın vefatının ardından belediye meclisi oy çoğunluğu ile AK Partili Özkan Demir'i İmranlı Belediye Başkanı seçti.

İmranlı Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti
07 Aralık 2021 Salı 19:25

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2019 yılı Mahalli İdareler Seçiminde CHP'den aday olup seçilen Murat Açıl geçtiğimiz hafta İmranlı yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Açıl'ın vefatının ardından İmranlı Belediyesi Meclisi bugün, yeni başkanı belirlemek için toplandı.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ KAZANDI

 

Yapılan toplantıda AK Partili Meclis Üyesi Özkan Demir ve CHP'li Meclis Üyesi Doğan Alışkan başkanlık için yarıştı. Demir, 9 üyeden 6 oyunu alarak başkanlık görevine seçildi. İmranlı Belediyesi Meclisinin 5 Ak Partili, 3 CHP'li ve 1 MHP'li üyesi bulunuyor.

"BÖYLE OLMASINI KİMSE İSTEMEZDİ"

İmranlı Belediye Başkanlığı görevine seçilen Özkan Demir seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Öncelikle başkanımıza Allah'tan rahmet, sevgili ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Böyle olmasını kimse istemezdi. Başkanımla İmranlı iyi bir ivme yakalamıştı. Takdiri ilahi bu kadarmış. Üzgünüz. Değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte sağ duyulu bir şekilde seçimimizi yaptık. Görevi bize layık gördüler. Allah izin verirse yine hep birlikte bu işi yürüteceğiz." dedi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Demir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü mezunu.

İmranlı Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçtiÖzkan Demir


Kaynak: Kamu Saati Özel
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