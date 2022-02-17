İmar vurgununa CHP el attı! Belediye başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve rüşvetten tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağı'nın, kentin en değerli alanlarından tarla vasıflı arazileri yakınları üzerinden çok ucuza aldıkları ve bölgeyi imara açtıkları iddia edildi. Semih Şahin, bu iddia üzerine CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Bilecik Belediye Hizmet binasında 19 Ocak'ta bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken şok baskınla yakalanan CHP'li Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan olayın ardından açıklama yapmayan Başkan Şahin'in yönetimindeki belediyenin, müteahhitleri haraca bağladığı ve esnaftan rüşvet olarak karides ve sucuk bile aldığı öne sürüldü.

YAKINLARI ÜZERİNDEN SATIN ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Başkan Semih Şahin ve danışmanı Selçuk Erdağı'nın, kentin en değerli yerlerinden olan Pelitözü Gölpark çevresini imara açmadan önce kritik ve en değerli noktalardaki tarla ve arsaları, kendi aralarında paylaşarak düşük fiyatlarla yakınlarının üzerine satın aldığı iddia edildi.

Semih Şahin

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Torun, yaptığı yazılı açıklamada "Bilecik Belediyesi'nde yargıya intikal eden soruşturma süreci ile Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar, Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Bu kapsamda; partimizin Yerel Yönetimler Heyeti, yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere bölgeye gönderilmiştir. Parti heyetimizin araştırmaları sonucunda kapsamlı bir rapor hazırlanmış ve Genel Merkezimize sunulmuştur. Merkez Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2022 tarihli toplantısında, parti heyetimizce hazırlanan rapor ciddiyetle ele alınmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.