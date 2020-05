İmamoğlu ve sözcüsünün 'trol' dediği kişiler bakın kim çıktı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sözcüsü Murat Ongun'un "Trol, militan, sahte yolcu, organize kötülük hareketi" diyerek hakaret ettiği 90 yolcunun ifadesi ortaya çıktı. Yolcuların temizlik görevlisi, inşaat işçisi, temizlik personeli, hastane çalışanı, bekçi, polis ve asker gibi meslek dallarından olduğu öğrenildi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sözcüsü Murat Ongun'un hakaret ettiği yolcuların; özel veya kamu sektörde işçi veya esnaf olduğu, büyük bir kısmının vardiyalı olarak çalışan kişiler oldukları ve vardiya saatlerine tekabül ettiğinden ise gitmek için veya evlerine dönmek için bu hattı kullandıkları bildirildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; korona günlerinde 29 Mart 2020 tarihinde saat:06.15 ile saat:05.34'te kalkış yapan iki otobüse binen yolcular hakkında, "Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya" ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi suç duyurusunda; "İBB; Pazar sabahı 06:00 civarında otobüslere kasıtlı olarak toplu binildiğini tespit etmiş. Organize bir şekilde ve zorla otobüse binmişler" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sözcüsü Murat Ongun'da, "Bu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Otobüse kasten toplu binişler gerçekleşiyor" iddiasında bulundu.



90 yolcunun ifadesi alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un hakaret ettiği yolcuların; özel veya kamu sektörde işçi veya esnaf olduğu, büyük bir kısmının vardiyalı olarak çalışan kişiler oldukları ve vardiya saatlerine tekabül ettiğinden ise gitmek için veya evlerine dönmek için bu hattı kullandıkları bildirildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden yolculardan 12'sinin güvenlik görevlisi, 9'unun bekçi, 3'ünün temizlik görevlisi, 2'sinin aşçı, birinin polis, jandarma, otel çalışanı, havalimanı çalışanı ve hasta bakıcı olduğu tespit edildi.



29 Mart 2020 günü 146 No'lu Boğazköy Bakırköy hattında seyahat eden yolculardan 14'ünün işçi, 8'nin güvenlik görevlisi, 3'ünün temizlik personeli, 2'sinin hastane çalışanı, 2'sinin Havalimanı çalışanı, 2'sinin bekçi, birinin jandarma personeli ve otel çalışanı olduğu öğrenildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen kamera kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden 40 yolcunun bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı. 29 Mart 2020 günü 146 No'lu Boğazköy Bakırköy hattında seyahat eden 50 yolcunun da bilgi sahibi ifadeleri alındı.



Yolculara sorulan sorular

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, iki otobüse binen 90 yolcunun bilgi sahibi sıfatıyla ifadesini alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan yolculara; 29 Mart 2020 günü otobüse kendilerine ait İstanbul Kart ile binip binmedikleri, otobüste bulunan şahıslardan tanıdıklarının olup olmadığı, bu hattı ne sıklıkla kullandıkları, olay tarihinde nereden nereye ne amaçla gittikleri soruldu.



29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında seyahat eden yolcuların polis ifadesi şöyle:

Erhan S. (Güvenlik görevlisi): Araca kendisinin bindiğini, güvenlik görevlisi olduğunu, gece nöbetten çıktığı için Murat A. isimli vardiya arkadaşıyla otobüse bindiklerini, Darphane durağından binerek Levent istikametine doğru gittiğini, aracın sakin olduğunu, araçta bulunan diğer yolcuları tanımadığını söyledi.



Murat A. (Güvenlik görevlisi): Araca kendisinin bindiğini, güvenlik görevlisi olduğunu, gece nöbetten çıktığı için E.S. isimli vardiya arkadaşıyla otobüse bindikleri, Darphane durağından binerek Levent istikametine doğru gittiğini, aracın sakin olduğunu, araçta bulunan diğer yolcuları tanımadığını ifade etti.



"06:10 sıralarında gelmesi gereken otobüs gelmedi ve otobüs kalabalık oldu"

Hasan T. (Aşçı): Kendisine ait İstanbul Kart ile araca bindiğini, yaklaşık bir yıldır bu hattı kullandığını, Galaport'ta aşçı olarak çalıştığını, işe gitmek için de Yahya Kemal Yokuşu durağına geldiklerinde araca 7-8 kişinin daha bindiğini, Harmantepe durağına geldiklerinde burada kalabalık bir yolcu grubunun beklediğini söyledi.



Hasan T.; araca bayağı yolcunun bindiğini, yolcuların şoföre 'Artık yolcu alma neden yolcu alıyorsun, virüsten dolayı daha az yolcu alman lazım' şeklinde sözler söyleyerek tartışma çıktığını fakat şoförün Gültepe çıkışına kadar yolcu almaya devam ettiğini, otobüsün çok fazla kalabalık olduğunu, bu hattın normalde de kalabalık olduğunu, kendisinin ilk otobüs saati olan saat: 06.00 sıralarında evden çıkarak durağa gittiğini, 06.10 sıralarında gelmesi gereken otobüsün gelmediğini, bu nedenle bindikleri, bu aracın Pazar günü olmasına rağmen bu kadar kalabalık olduğunu, aracın Zincirlikuyu metrobüs durağına geldiği zaman yolcuların çoğunun indiğini bildirdi.



"Yolcular şoföre 'niye geç geldin' şeklinde bağırdı"

Ali D. (Özel güvenlik görevlisi): Araca kendisinin bindiğini, yolculardan kimseyi tanımadığını, özel güvenlik görevlisi olduğunu, Alişar durağında otobüse binerek Levent durağında indiğini, otobüse bindiğinde 3-4 kişinin olduğunu, Harmantepe durağında otobüse binen sayısının fazla olduğunu, şoför ve yolcular arasında tartışma yaşandığını söyledi. Ali D.; yolcuların şoföre 'Niye geç geldin' şeklinde bağırdığını duyduğunu ifade etti.



"İşe gideceğiz, geç kaldık, mecbur bineceğiz"

Yasin Y. (Özel güvenlik görevlisi): Etiler …. …….'ta özel güvenlik olarak çalıştığını, otobüse Harmantepe durağından bindiğini, otobüse binerken şoförün otobüsün kalabalık olduğunu, herkesi alamayacağını söylediğini ancak otobüse binmek isteyen yolcuların 'İşe gideceğiz. Geç kaldık. Mecbur bineceğiz' diyerek otobüse bindiğini, otobüs seyir halindeyken yolcular ile şoför arasında sözlü tartışmaların devam ettiğini, kendisinin Levent Metro City durağında indiğini söyledi.



"Yolcular şoföre 'neden iki araba gelemedi çok kalabalık oldu' dediler"

Oğuzhan A. (Özel güvenlik görevlisi): Kağıthane Belediyesi'nde özel güvenlik olarak çalıştığını, Kağıthane Belediye durağından bindiğini, beraber aynı yerde çalıştığı arkadaşı Esat Ç.'ın aynı otobüste olduğunu, Harmantepe durağına geldiğinde 15 kişinin üzerinde yolcunun bindiğini, otobüs duraktan hareket etmeden yolcular şoföre, 'Neden iki araba gelemedi. Çok kalabalık oldu' dediklerini ve otobüs hareket ettikten sonra yolcular ile şoför arasında tartışmanın devam ettiğini, yolcuların 'Neden 2 otobüs gelmedi. Nerede kaldı sosyal mesafe?' dediklerini, şoförün de yolculara 5 dakika sonra arkadan başka bir otobüsün geleceğini söylediğini, kendisinin Zincirlikuyu metrobüs durağında indiğini söyledi.



Eren Y. (Otel çalışanı): Beşiktaş'ta faaliyet gösteren ….. otelde çalıştığını, otobüse Harmantepe durağından bindiğini, otobüste bulunan yolcuların şoföre otobüse fazla yolcu aldığı için tepki gösterdiğini ve kendisinin Akaretler durağında indiğini söyledi.



"Şoför otobüs seferlerini azaltarak bizi daha fazla tehlikeye sokuyorlar dedi"

Aslı F. (Havalimanı çalışanı): İstanbul Havalimanı'nda çalıştığını, işe gitmek için Ortabayır durağından otobüse binerek Zincirlikuyu metrobüs durağında indiğini, otobüse bindiğinde otobüsün çok kalabalık olduğunu, otobüste bulunan erkek yolculardan birinin şoföre hitaben, 'Sen kendini koruma altına almışsın. Koltuğunun arkasındaki koltuklar boş ama bütün yolcular arka tarafta dip dipe gidiyor. Nerede sosyal mesafe?' diye bağırdığını, şoförün de, 'Şikayet edin. Siz şikayet etmezseniz bu durumu düzeltmezler. Otobüs seferlerini azaltarak bizi daha fazla tehlikeye sokuyorlar' dediğine şahit olduğunu söyledi.



"Şoföre sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve çok fazla yolcu olduğu söylendi"

Bilge K.Ç. (Güvenlik görevlisi): Sarıyer'de özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, Öğretmenler durağından otobüse bindiğini, otobüse bindiğinde otobüsün çok kalabalık olduğunu, şoföre sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve çok fazla yolcu olduğunu söylediğini ancak şoförün yolcu almaya devam ettiğini, otobüse hiçbir durakta toplu binilmediğini söyledi.



Bilge K.Ç; otobüste bulunan diğer yolcuların da sosyal mesafeye uyulmadığından dolayı serzenişte bulunduğunu, Fabrikalar durağında kendisinin otobüsten indiğini kaydetti.



"Yolcular şoföre daha fazla yolcu almaması yönünde uyarıda bulundu"

Ekrem E. (Elektrik İşletmesi çalışanı): ........ çalıştığını, Alişar durağından otobüse binerek Zincirlikuyu metrobüs durağından indiğini, bindiği duraktan otobüse binerek Zincirlikuyu metrobüs durağında indiğini, bindiği duraktan 2-3 durak sonra otobüsün kalabalık olduğunu ve yolcuların şoföre daha fazla yolcu almaması yönünde uyarıda bulunduğuna şahit olduğunu söyledi.



Hüseyin K. (Koru çalışanı): Kendisinin Zincirlikuyu metrobüsten de indikten sonra Beşiktaş yönüne gittiğini için bu araca bindiğini, araçta 7-8 kişinin olduğunu, iki durak sonra indiğini, kendisinin …… Korusu'nda çalıştığını kaydetti.



İbrahim K. (İşçi): Kabataş yönünden gelen araca Zincirlikuyu metrobüs durağından indiğini ve işine gittiğini, kendisinin otobüse bindiğinde bir kalabalık olmadığını söyledi.



M. A. (Bekçi): ……. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğunu, işinin bitiminde Beşiktaş meydandan Zincirlikuyu metrobüs durağına giden otobüse bindiğini, otobüste herhangi bir kalabalık olmadığını, 3-4 kişi olduğunu, herhangi bir tartışmaya şahit olmadığını ifade etti.



V. A. (Bekçi): ……. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğunu, iş çıkışı ikametine gitmek için Balmumcu durağından otobüse bindiğini, otobüste 15-16 kişi bulunduğunu, bir durak sonra otobüsten indiğini söyledi.



M. K. (Bekçi): ……. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğunu, beraber görev yaptığını, S.K. ve M.K. ile evlerine gitmek için Beşiktaş meydandan otobüse binerek Zincirlikuyu metrobüs durağında indiklerini ifade etti.



Mahmut A. (İşçi): İşe gitmek için Zincirlikuyu durağından binerek Fabrikalar durağında indiğini, araca bindiğinde 5-6 şahsın olduğunu söyledi.



Ersin E. (İşçi): Ümraniye'den 522 nolu otobüste Zincirlikuyu'ya geldiğini ve kodunu hatırlamadığı otobüse Zincirlikuyu'dan binerek Beşiktaş'a indiğini, otobüste herhangi bir kalabalık ve olumsuzluğun olmadığını söyledi.



S.K.(Bekçi): ……. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğunu, ….. ….. Mahallesi'nde ikamet ettiğini, sabah işe gitmek için otobüse binerek Beşiktaş'ta indiğini ve otobüste sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seyahat edildiğini kaydetti.



Nebi Y. (İşçi): …….. …… Bankası Misafirhanesi'nde çalıştığını, işe gitmek için Beşiktaş Meydan durağından otobüse binerek … durak sonra …….. ……. durağında indiğini, otobüste seyahat ettiği sırada otobüste 3-4 yolcunun bulunduğunu söyledi.



Esat Ç. (Özel güvenlik görevlisi): Kağıthane Belediyesi'nde özel güvenlik olarak çalıştığını, otobüse saat: 06.20 sıralarında Kağıthane Belediye durağından bindiğini, kendisinin de bir durak sonra aynı işyerinde çalışan O.A. isimli arkadaşının otobüse bindiğini, 8-10 durak sonra kendisinin otobüsten indiğini, otobüste seyahat ettiği esnada herhangi bir olumsuzluğa şahit olmadığını söyledi.



Sezgin Y. (Özel güvenlik görevlisi): …….. Mahallesi'nde özel güvenlik olarak çalıştığını, iş çıkışı Balmumcu durağından otobüse binerek Levent durağında indiğini kaydetti.



Esat C.: Otobüse kendisinin binmediğini, kayınçosu A.A. isimli şahsın kendisine ait İstanbul Kart ile otobüse bindiğini söyledi.



Selim D. (Özel güvenlik görevlisi): Balmumcu ……. Sitesi'nde özel güvenlik görevlisi olduğunu, otobüse 1. Levent durağından binerek Darphane durağında otobüsten indiğini ve otobüste seyahat ettiği esnada herhangi bir olumsuzluğun olmadığını kaydetti.



M.K. (Polis memuru): ……. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğunu, …… meydan durağından otobüse binerek 1 durak sonra Kabataş durağında otobüsten indiğini söyledi.



Maşuk A. (Temizlik görevlisi): Bağcılar'da temizlik görevlisi olarak çalıştığını, Okul durağından otobüse bindiğini ve Zincirlikuyu metrobüs durağında otobüsten indiğini ve herhangi bir olumsuzluğa şahit olmadığını kaydetti.



Aziz B. (Temizlik görevlisi): Ulus ….. Sitesi'nde temizlik işlerinde çalıştığını, Yahya Kemal durağından otobüse bindiğini, Zincirlikuyu metrobüs durağından otobüsten indiğini ve herhangi bir olumsuzluğa şahit olmadığını söyledi.



Volkan G. (Şantiye çalışanı): Karaköy Galataport şantiyesinde çalıştığını, otobüse Kabataş durağından binerek Okul durağında indiğini ve otobüste herhangi bir olumsuzluğa şahit olmadığını ifade etti.



Ali İ. (Temizlik personeli): Kağıthane Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalıştığını, otobüse Yavuz Selim Durağı'ndan bindiğini, Zincirlikuyu metrobüs durağında indiğini söyledi.



Levent K. (Özel güvenlik görevlisi): …. isimli firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, otobüse Zincirlikuyu metrobüs durağından bindiğini ve Darphane durağında indiğini, otobüste orta yoğunlukta bir kalabalık olduğunu ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.



Güldaniye B. (Hasta bakıcı): ……. Huzur Evi'nde hasta bakıcı olarak çalıştığını, otobüse Okul durağından bindiğini, Levent Metro durağında indiğini ve otobüste herhangi bir olumsuzluğa şahit olmadığını kaydetti.



A.A. (Uzman Çavuş): …….. İl Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığını, Camii durağından otobüse bindiğini ve Zincirlikuyu Metrobüs durağında indiğini, otobüste herhangi bir olumsuzluğa şahit olmadığını söyledi.



Orhan K. (Üniversite çalışanı): …… …… Üniversitesi'nde çalıştığını, otobüse Zincirlikuyu metrobüs durağından binerek ….. …… durağında indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa şahit olmadığını kaydetti.



Hüsnü A. Ş. (Esnaf): Şişli'de esnaf olduğunu, otobüse Yahya Kemal durağından bindiğini, Levent durağından indiğini, yolculuk sırasında otobüsteki yolcuların şoförle otobüsün kalabalık olduğu için sözlü tartışma yaşadıklarına şahit olduğunu söyledi.



Murat Ç. (Serbest meslek): Maslak'ta serbest meslek yaptığını, otobüse bindiğinde yolcular ve şoför arasında otobüsün geç geldiği için tartışma yaşandığına şahit olduğunu kaydetti.



Nasır A. (Esnaf): Ortaköy'de esnaf olduğunu, düzenli olarak aynı otobüsü kullandığını, otobüste herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.



İlyas G. (Aşçı): Şişli'de faaliyet gösteren … ……. Oteli'nde aşçı olarak çalıştığını, aynı otobüsü sürekli kullandığını, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ifade etti.



Canan B. (İşçi): Levent'te faaliyet gösteren ….Börek isimli işyerinde çalıştığını, otobüse Ertuğrul Sitesi durağından binerek Levent durağında indiğini, otobüste yoğunluk olduğunu ancak bir tartışmaya şahit olmadığını kaydetti.



Sinan A. (Özel güvenlik görevlisi): Levent'te özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, otobüse Okul durağından bindiğini, otobüse bindiği esnada şoför mahallinin arka sağ kısmında bulunan koltukların boş olduğunu gördüğünü ve şoföre yoğunluğun azalması için yolcuların boş bırakılan koltuklara geçebileceğini söylediğini anlattı. Sinan A.; şoförün de kendisine boş olan kısma geçmesinin yasak olduğunu söylediğini, kendisinin Levent durağında otobüsten indiğini söyledi.



O. U. (Bekçi): …… İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğunu, işinin bitiminde otobüse Balmumcu durağından binerek Zincirlikuyu Metrobüs durağında indiğini söyledi.



Erhan K. (Özel güvenlik görevlisi): ….. Holding'te özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, 146 No'lu otobüse Esenyurt Fabrikalar durağından bindiğini, Avcılar durağında inerek metrobüsle Zincirlikuyu durağına geldiğini, bu duraktan 62 nolu otobüse binerek 2 durak sonra indiğini ve her iki otobüste de herhangi bir olumsuzluğa şahit olmadığını söyledi.



"Şoför yolculara 'ne yapayım yolda mı bırakayım' dedi"

Ahmet Y. (Özel Güvenlik görevlisi): ….. Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, Bağlar durağından otobüse bindiğini, yolcular ile şoför arasında otobüsün kalabalık olduğunu ve hala yolcu almaya devam ettiği için tartışma yaşandığını, şoförün yolculara 'Ne yapayım? Yolda mı bırakayım?' dediğini, kendisinin Bakırköy Meydan durağında indiğini söyledi.



"Otobüs normal gelmesi gereken zamanda gelmedi"

Ali P. (Özel Güvelik görevlisi): Özel güvenlik görevlisi olduğunu, otobüse Fabrikalar durağından bindiğini, otobüsün normal gelmesi gereken zamanda gelmediği için durakta insanların kalabalıklaştığını ancak otobüste herhangi olumsuzluğun olmadığını, Avcılar Üniversite durağında otobüsten indiğini ifade etti.



Sedrettin Ç. (İşçi): Sefaköy'de bulunan işyerine gitmek için Köyiçi durağından otobüse bindiğini, otobüs Eski Belediye durağına geldiğinde otobüse binmeye çalışan yolculara şoförün otobüsün kalabalık olduğunu ve binmemesi gerektiğini söylediğini ancak yolcuların zorla bindiğini kısa süreli tartışmaların yaşandığını, kendisinin Yenibosna durağında otobüsten indiğini söyledi.



Bayram A.: Otobüse kendisinin binmediğini, babası olan Ahmet A.'nın kendisine ait İstanbul Kart ile otobüse bindiğini kaydetti.



"Sürekli yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı"

Erkan Ş. (Özel güvenlik görevlisi): …... isimli işyerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, her zaman aynı hattan otobüse Kiptaş durağından bindiğini ve sürekli yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandığı söyledi.



Mesut Y. (Hastane çalışanı): Mehmet Akif Kalp Damar Hastanesi'nde çalıştığını, o gün otobüse Esenyurt'ta yaşayan ailesinin yanına gitmek için bindiğini, Meydan durağında otobüsten indiği ve otobüste herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığını ifade etti.



Faruk K. (İşçi): İstanbul Havalimanı'nda işçi olarak çalıştığını, Fabrikalar durağında kardeşi V. K. ile otobüse bindiğini, Avcılar Merkez durağında otobüsten indiğini, otobüste herhangi bir olumsuzluğa şahit olmadığını söyledi.



Remzi O. (Temizlik personeli): Esenler Otogarı'nda temizlik personeli olarak çalıştığını, işe gitmek için otobüse bindiği ve Şirinevler Meydan durağında otobüsten indiği ve otobüste herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığını kaydetti.



Engin İ. (Otel çalışanı): Levent'te faaliyet gösteren ….. Otel'de çalıştığını, 62 No'lu otobüse Zincirlikuyu durağından binerek Levent durağında indiği, otobüste herhangi bir olumsuzluğa şahit olmadığı ifade etti.



Ömer A. (İşçi): İSTAÇ'ta işçi olarak çalıştığını, Sağlık Ocağı durağından otobüse bindiğini, Yenibosna durağında indiği ve otobüste herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığını söyledi.



"Yolcu şoföre 'neden yolcu alıyorsun zaten çok kalabalık virüs var' dedi"

Erdal O. (Fırın çalışanı): Bakırköy'de faaliyet gösteren fırında çalıştığını, Mustafa Kemal Paşa durağından otobüse bindiğini ve otobüsün çok kalabalık olduğunu, tanımadığı bir şahsın şoföre 'Neden yolcu alıyorsun? Zaten çok kalabalık virüs var' dediğini, şoförün de 'Ben ne yapayım?' dediğini ve kendisinin İncirli durağında otobüsten indiğini kaydetti.



Abdulmenaf A.: Örnek durağından otobüse bindiğini, Avcılar Metrobüs durağında otobüsten indiğini, her zaman aynı otobüsü kullandığını ancak o gün normalden daha kalabalık olduğunu söyledi.



Osman C. (İşçi): Bakırköy Metro inşaatında çalıştığını, Bakırköy Meydan durağından işyerinde arkadaşı M.Y. ile beraber otobüse bindiği ve Esenyurt Meydan durağında otobüsten indiği, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etti.



Eda Ü. (İşçi): Bağcılar'da bulunan Opet isimli işyerine gitmek için Çınaryolu durağından otobüse bindiğini, otobüsün çok kalabalık olmasından dolayı otobüsteki yolcuların şoför ile tartıştığını, İkitelli durağından otobüsten indiğini söyledi.



Yusuf Ç. (şyeri sahibi): Esenkent'te bulunan işyerine gitmek için Beşyol durağından otobüse bindiği, Esenkent durağında otobüsten indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti.



Hakan A.: Ailevi sorunlardan dolayı Firüzköy Polis Merkezi'ne müracaata gitmek için otobüse bindiğini yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını kaydetti.



Ruken Ç: Otobüse kendisinin binmediğini, babası S.K. kendisine ait İstanbul Kart ile otobüse bindiğini söyledi.



Nafiye P.: Kulağında bulunan işitme cihazının pilini değiştirmek için Bakırköy'e gittiğini ancak yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti.



Hivvan S.: Otobüse kendisinin binemediğini, soy ismini bilmediği E. İsimli arkadaşının kendisine ait İstanbul Kart ile otobüse bindiğini kaydetti.



Merve A.: Otobüse kendisinin binmediğini, eşi olan F.A.'nın kendisine ait İstanbul Kart ile otobüse bindiğini anlattı.



Fatih A.(Okul çalışanı): …. ……… Okullarında çalıştığı eşi M.A.'a ait İstanbul Kart ile Su Deposu durağından otobüse binerek Boğazköy durağında otobüsten indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.



Sudki Y. (Temizlik görevlisi): .. ….. Rezidans'ta temizlik personeli olarak çalıştığını, otobüse Firüzköy Kavşağı durağından binerek Boğazköy Evleri durağından indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını kaydetti.



Onur D. (Özel güvenlik görevlisi): Bahçeşehir'de bulunan sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, otobüse Şükrübey durağından bindiğini, yolcuların şoförle otobüsün kalabalık olmasından dolayı tartıştığını ve kendisinin Esenkent durağından otobüsten indiğini söyledi.



Hasan Ç.: Ekmek almak için her sabah aynı otobüsle fırına gittiğini ancak o gün Türksan durağında otobüse binmek istediğinde otobüs kalabalık olmasından dolayı şoförün kendisini otobüse almayarak geri indirdiğini, kendisin de 153'ü arayarak şikayet ettiğini kaydetti.



Sümeyye T. (İşçi): … isimli işyerinde çalıştığını, otobüse Türksan durağından binerek Akbatı durağından durağında indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etti.



Şevket S. (Temizlik görevlisi): …….. …… Vadi isimli işyerinde temizlik görevlisi olarak çalıştığını, otobüse Mustafa Kemal Paşa durağından bindiğini, Boğazköy Giriş durağından otobüsten indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.



Mehmet Ş. B. (İnşaatta ustabaşı): Boğazköy'de inşaatta formen olarak çalıştığını, otobüse İGS durağından bindiğini, Boğazköy Evler durağında indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etti.



Ekrem K. (Gece bekçisi): Esenler'de ..... Tekstil isimli işyerinde gece bekçiliği yaptığını, otobüse Yeşiltepe durağından binerek Fatih Mahallesi durağından indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.



Orhan E. (Özel güvenlik görevlisi): Bahçeşehir … ….. Evleri'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, otobüse Fevzi Çakmak durağından bindiğini, Boğazköy Son durakta indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını kaydetti.



Münir A. (İnşaatta işçi): Boğazköy A. İsimli işyerinde inşaatçı olarak çalıştığını, otobüse Son Evler durağından bindiğini ancak otobüs şoförünün 60 yaş üstünün yasak olduğunu, bu sebepten otobüse binemeyeceğini söylediğini, kendisinin de 65 yaş üstünün yasak olduğunu söylediğini ifade etti. Münir A.; bu yüzden otobüs şoförü ile tartıştığını ve otobüsten aynı duraktan inerek minibüsle işe gittiğini söyledi.



"Otobüs geç kaldığı için çok kalabalıktı"

Cengiz C. (Tekstilci): Bağcılar ….. Triko isimli işyerinde tekstilci olarak çalıştığını, otobüse Doğan Aras durağından bindiğini, otobüsün geç geldiği için çok kalabalık olduğunu, şoförün yolcuları almak istemediğini ancak yolcuların şoför ile tartışarak otobüse zorla bindiğini, kendisinin de Yenibosna durağında otobüsten indiğini ifade etti.



İbrahim M. (Özel güvenlik görevlisi): Boğazköy .. ….. ….. 2 Şantiyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, kardeşi olan S.A. isimli İstanbul Kart ile otobüse Esenyurt Belediyesi durağından bindiğini, Boğazköy Evleri durağından otobüsten indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.



Dursun Ö. (İnşaat işçisi): İnşaat işçisi olarak çalıştığını, otobüse Yeşiltepe durağından bindiğini, otobüste yolcuların şoförle fazla yolcu aldığı için tartıştığını, kendisinin Bakırköy Meydan durağında otobüsten indiğini söyledi.



Murat T.: O gün olanlara dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.



Bişar Ç. (İşçi): İstanbul Havalimanı'nda işçi olarak çalıştığını, otobüse Cumhuriyet durağından bindiğini, otobüste yolcular ile şoför arasında fazla yolcu aldığı için tartıştığını, şoförün de 'Alsam siz kızıyorsunuz? Almasam onlar kızıyor' dediğini, kendisinin de Avcılar durağında otobüsten indiğini söyledi.



Mehmet D.: Sadece hafta sonları bu otobüsü kullandığını, otobüse Ardıçlı durağından bindiğini, Şirinevler durağında indiğini ancak o gün yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını, genelde otobüsün kalabalık olmasından dolayı tartışmalar yaşandığını ifade etti.



Abdülkadir S. (İnşaat işçisi): İnşaat işçisi olarak çalıştığını, genelde otobüse bindiğinde uyduğum için otobüste neler yaşandığını bilmediğini söyledi.



Selami B. (Marmaray çalışanı): Bakırköy Marmaray'da çalıştığını, Cumhuriyet Meydanı durağından bindiğini, Depo durağında otobüsten indiğini ve yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etti.



Edip Ç.: Saadet Dere'de bulunan babasının işyerine gitmek için otobüse Cumhuriyet Meydanı durağından bindiğini, Depo durağında otobüsten indiğini ve yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.



Mehmet R. T. (Teknik personel): Yenibosna'da faaliyet gösteren …… isimli otelde teknik personel olarak çalıştığını, otobüse Kültür Merkezi durağından binerek Türksan durağından indiğini ve yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etti.



Onur O. (Özel güvenlik görevlisi): ….. Genel Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, otobüse Meydan durağından binerek Avcılar Merkez durağında indiğini ve yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını kaydetti.



Sercan M.: Otobüse kendisinin binmediğini, abisi olan İ.M.'nun kendisine ait İstanbul Kart ile otobüse bindiğini söyledi.



"Otobüs o gün normal zamanlara göre daha kalabalıktı"

Murat Y. (Şantiye operatörü): Bakırköy Metro şantiyesinde operatör olarak çalıştığını, otobüse Belediye durağından bindiğini, otobüste tek tanıdığı arkadaşı olan O.K.'ın olduğunu, otobüsün o gün normal zamanlara göre daha kalabalık olduğunu, kendisinin Bakırköy Meydan durağında indiğini ifade etti.



Erdal T.: Memleketi olan Tokat'tan geldiğini, otogardan otobüse binerek Doğan Aras durağında indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.



H. E. (Jandarma perseoneli): …… İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma personeli olduğunu, otobüse Su Deposu durağından binerek Bahçeşehir Gül durağında indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını ifade etti.



Yakup S. (İşçi): Karaköy ….. …. isimli işyerinde çalıştığını, otobüse Sağlık Ocağı durağından binerek Şirinevler durağında indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını hatırlamadığını söyledi.



"Otobüsün kalabalık olmasından doalyı tartışma yaşandı"

Nurettin Ç. (Hastane çalışanı): Florance Nightingate Hastanesi'nde çalıştığını, Kiptaş durağından otobüse binerek Avcılar Merkez durağından otobüsten indiğini, yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını hatırlamadığını ancak genelde otobüsün kalabalık olmasından dolayı tartışma yaşandığını ifade etti.



H.A. (Bekçi): …… Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğunu, iş çıkışı ikametine gitmek için Firüzköy Sapağı durağından otobüse bindiğini, Esenyurt durağında otobüsten indiğini ve yolculuk sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını söyledi.



Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon kanalında otobüse binen yolcuları hedef aldı ve "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu" iddiasında bulundu.



Ekrem İmamoğlu, 29 Mart 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda da, işe gitmek için otobüse binen vatandaşları suçladı ve "Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım" iddiasında bulundu.



Vatandaşın otobüse binip işine gitmesi organize kötülükmüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da, otobüse binen yolculara hakaret etti ve "Bu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar saat: 06:00'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor" iddiasında bulundu.

kaynak beyazgazete