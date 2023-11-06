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İmamoğlu ve Özel, sürecin başından beri yanlarında duran Selin Sayek Böke'ye İzmir'i armağan edecek

İmamoğlu ve Özel, sürecin başından beri yanlarında duran Selin Sayek Böke'ye İzmir'i armağan edecek

İmamoğlu ve Özel, sürecin başından beri yanlarında duran Selin Sayek Böke'ye İzmir'i armağan edecek
Admin
Admin
06 Kasım 2023 Pazartesi 11:20

Yerel seçimlere lider değişikliğiyle girecek olan CHP'de, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle kulisler hareketlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özel'in kurultay sürecinin en başından beri yanlarında duran ve kendilerine açıktan destek veren Selin Sayek Böke'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği konuşuluyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı tarihi bir sonuca sahne oldu. Özgür Özel, ikinci tura kalan seçimlerin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. CHP tarihinde ilk kez bir genel başkan sıfatıyla seçime giren bir isim kongreyi kaybetmiş oldu. Kazandığı zaferin ardından genel başkan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında yerel seçimleri işaret eden Özgür Özel, "Seferberlik ilan ediyorum" dedi.

Özel'in genel başkan koltuğuna oturmasının ardından gözler, kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veren büyükşehir belediye başkanlarına çevrildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dışında 10 büyükşehir belediye başkanı Kılıçdaroğlu'na destek verirken, bu isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu oldu.

Kulislerde hareketlilik giderek artarken, İzmir için ortaya atılan iddia gündem oldu. Özel ile birlikte hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir Büyükşehir için aday olarak, seçim sonrası başlayan değişim sürecinin başından beri birlikte hareket ettikleri İzmir eski Milletvekili Selin Sayek Böke'yi düşündüğü belirtiliyor.

Yerel seçimlere lider değişikliğiyle girecek olan CHP'de, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle kulisler hareketlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özel'in kurultay sürecinin en başından beri yanlarında duran ve kendilerine açıktan destek veren Selin Sayek Böke'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği konuşuluyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı tarihi bir sonuca sahne oldu. Özgür Özel, ikinci tura kalan seçimlerin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. CHP tarihinde ilk kez bir genel başkan sıfatıyla seçime giren bir isim kongreyi kaybetmiş oldu. Kazandığı zaferin ardından genel başkan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında yerel seçimleri işaret eden Özgür Özel, "Seferberlik ilan ediyorum" dedi.

Özel'in genel başkan koltuğuna oturmasının ardından gözler, kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veren büyükşehir belediye başkanlarına çevrildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dışında 10 büyükşehir belediye başkanı Kılıçdaroğlu'na destek verirken, bu isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu oldu.

Kulislerde hareketlilik giderek artarken, İzmir için ortaya atılan iddia gündem oldu. Özel ile birlikte hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir Büyükşehir için aday olarak, seçim sonrası başlayan değişim sürecinin başından beri birlikte hareket ettikleri İzmir eski Milletvekili Selin Sayek Böke'yi düşündüğü belirtiliyor.

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