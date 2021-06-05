İmamoğlu talimat verdi İBB Sancaktepe'de metro yapımını durdurdu

AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metrosunu yapımı CHP döneminde inşaata toprak dökülerek durduruldu.

İstanbul'a yeni metrolar kazandıracağını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönetime geldiği günden bu yana söylediklerinin tam tersini yapmaya başladı.

AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metrosunun inşaatı, İBB Başkanı İmamoğlu'nun talimatıyla durduruldu.

Metro inşaatına hafriyat döküldüğü anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"METRO İPTAL ETME TÖRENİ DÜZENLEYECEK MİSİNİZ"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, metro inşaatının durdurulmasına Twitter hesabından tepki göstererek "Daha önce Sancaktepe’de bir türlü bitiremedikleri metroya ikinci başlama töreni yapan İBB’ye soruyoruz. Bugün üstüne toprak attığınız Yenidoğan Metrosu için de bir “Metro İptal Etme Töreni” düzenleyecek misiniz?" dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da konuyla ilgili açıklama yaptı ve trafik sorunu yaşandığı için inşaatın toprakla doldurulduğunu savundu.

AK PARTİ'YE OY VERİYORLAR DİYE Mİ METRO DURDURULDU

İstanbul'da AK Parti'nin en yüksek oranda oy aldığı ilçelerden biri olan Sancaktepe'de metro hattının durdurulması bölge halkının da tepkisine neden oldu.

Metro yapımının bir an önce bitmesini isteyen Sancaktepeliler, İBB yönetimine ateş püskürüyor.

"İSTANBULLU BUNU HAKETMİYOR"

Geçtiğimiz yıllarda Sancaktepe Belediye Başkanlığı yapan İsmail Erdem de görüntülere ilişkin açıklama yaptı: "Sancaktepe Belediye Başkanlığım döneminde büyük bir özveriyle temellerini atıp, 9 istasyonda kazı işlemlerine başladığımız metro iptal ediliyor. İstanbullu bunu haketmiyor."