İmamoğlu, sık sık karşı karşıya geldiği Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ne geçen ancak oradan da istifa ettikten sonra bağımsız milletvekili olarak devam eden Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Vatan ve millet bütünlüğünü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi ve milli konuları önceleyen siyasi anlayışından dolayı AK Parti'ye katıldığını söyleyen Çelebi tepkilere yanıt olarak "Söylediklerimde, haklı çıkmazsam, bunu teyit etmezseniz, istediğiniz an siyaseti bırakmayı söz veriyorum" dedi.