İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da, Erdoğan önde gidiyor

14 Mayıs seçimlerinin sonuçları tam olarak sonuçları açıklanmasa da şu ana kadar Anadolu Ajansı, İHA ve Anka'dan gelen verilere göre MHP yüzde 10'u aşarak Türkiye'nin en büyük üçüncü partisi oldu. MHP bu sonuçla tüm anketçileri ters köşeye yatırdı.