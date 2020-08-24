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İmamoğlu'ndan bu kez de son model araba kıyağı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu başkan olduğu günden beri birçok skandala imza attı. İmamoğlu bu kez de İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin'e belediyenin kasasından son model makam aracı kiraladı.

İmamoğlu'ndan bu kez de son model araba kıyağı!
24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, belediye kasasından yandaşlarını doyurmaya devam ediyor. 'Millet aç aç' diyerek provokasyon yapan İmamoğlu, bu kez de İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin'e son model makam aracı kiraladı. Aracın deri döşeme, elektrik ısıtmalı aynalar, ısıtmalı ön koltuklar, anahtarsız, giriş Sistemi, 1900 cc ve üstün özellikleri vatandaşın parasının kimlere harcandığını gözler önüne serdi.




Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Provokasyon #ekrem imamoğlu #makam aracı #Büyükşehir Belediyesi
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