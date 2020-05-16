İmamoğlu israfdan kaçın diyordu kendi ile çelişti,1000'yakın muhtara ne hediye etti!

Ekrem İmamoğlu muhtarlara ücretsiz telefon dağıttı haberi

Son günlerde adını sık sık israf çıkışı ile duyuran İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son yaptığı uygulama tartışma konusu oldu.

İMAMOĞLU'NDAN 962 MUHTARA HUAWEI P 30 LİTE!

Her fırsatta hükümetin politikalarının yanlış olduğunu,sürekli israf yaptıklarını iddia eden ve hükümeti eleştiren İmamoğlu tam 962 mahalle muhtarına değeri 2600 TL olan Huawei akıllı cep telefonu hediye etti.

MUHTARLARA BİR JEST Mİ SEÇİM YATIRIMI MI?

Birçok belediye vatandaşına erzak dağıtırken İmamoğlu'nun yaklaşık 1000 muhtara 2600 değerinde telefon dağıtması,birçok kesim tarafından eleştiri aldı.Zor günler yaşadığımız bu günlerde muhtarlara gayet pahalı olan bir akıllı telefon hediye etmenin ne anlamı vardı?

Başlığa bakmayın buna jest de denilemez,ancak seçim yatırımı olarak değerlendirebilir.Çünkü muhtarların vatandaşlar üzerindeki etkisi tartışmasız.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gelirlerinin fazlasıyla düştüğünü belirterek "Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık" demişti.Ancak maliyeti toplamda 2,5 milyon yani eski parayla ikibuçuk trilyon olan bu akıllı telefonlara ne gerek vardı?

HARCANAN PARAYA EN AZ 10 BİN MUHTAÇ AİLEYE ERZAK YARDIMI YAPILABİLİRDİ...SÖYLEDİKLERİM DOĞRU DEĞİL Mİ? SİYASİ KİMLİĞİNİZİ BİR KENARA KOYARAK YORUMLAYINIZ..

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