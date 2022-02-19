İmamoğlu, "Allah'ın suyundan nasıl para istiyorsunuz?" sorusunu yönelten muhabire rakamla cevap verdi

İBB Başakanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'deki suya zam tartışması hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu bir muhabirin "Allah'ın suyu, bedava sudan nasıl para istiyorsunuz' deniyor. Ne diyorsunuz bununla ilgili?" sorusuna; "Allah'ın suyu" dediğiniz su için, biz devlete 3 milyar TL elektrik faturası ödüyoruz" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İSKİ'deki suya zam tartışması hakkında açıklamalarda bulundu. Değerlendirmelerinin sonunda muhabirlerin sorularını cevaplayan İmamoğlu'na; "Allah'ın suyu, bedava sudan nasıl para istiyorsunuz' deniyor. Ne diyorsunuz bununla ilgili?" denildi.

"SİZ DİREKT SORSAYDINIZ CEVAP TARZIM FARKLI OLURDU"

Soruyla birlikte tansiyonun yükseldiği anlarda İmamoğlu, muhabire şöyle yanıt verdi: "Valla Fatma Hanım bu soruyu 'Deniliyor' değil ben soruyorum deseydiniz benim size cevap tarzım farklı olurdu. Niye derseniz 'Allah'ın suyu' dediğiniz su için, biz devlete 3 milyar TL elektrik faturası ödüyoruz. 'Allah'ın suyu' dediğiniz suyu temizlemek için geçen senden bugüne ülkeyi kötü yönetenlerin kur ve faiz politikaları yüzünden, para politikaları yüzünden, dövizden, enflasyondan yüzde 300 fark ödüyoruz."

"ONLARIN İHMALİ YÜZÜNDEN 1 MİLTAR EURO YATIRIM YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Elindeki grafiği gösteren İBB Başkanı, "Yani şu tablo, bu şehir yatırım yapıyor ve bu şehir şu anda onların ihmal ettiği müsilaj meselesinden dolayı 1 milyar euroluk yatırım yapmak zorunda. Yani ne demek biliyor musunuz? 1 milyar euro fazla değil 8 ay önce 8 milyar Türk lirasıydı. Şu anda 16 milyar Türk lirası. Neredeyse iki katı." dedi.