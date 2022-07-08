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İmamdan greve giden doktorlara tehlikeli sözler

Doktorların, 7-8 Temmuz tarihlerinde greve gitmesini 'fırsatçılık' olarak değerlendiren cami imamı, bu şekilde cinayetlerin artacağını ileri sürdü.

İmamdan greve giden doktorlara tehlikeli sözler
Kamusaati
Kamusaati
08 Temmuz 2022 Cuma 17:18

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya’nın (47), Hacı Mehmet Akçay (39) tarafından öldürülmesi, ülke gündemine oturdu.

Büyük üzüntüye neden olan olay sonrasında, siyasilerden ve birçok çevreden sağlıkta şiddeti kınayan mesajlar geldi.

Öte yandan Türk Tabipler Birliği (TTB), tüm doktorlara 7-8 Temmuz’da iş bırakma çağrısı yaptı.

Doktorların greve gitmesi, birçok çevrede farklı tepkilerle karşılaştı.

İmamdan doktorlara 'grev' tepkisi

Tepkilerden öne çıkanlardan biri de Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi’ndeki Kayalar Camii imanın ifadeleri oldu. Vaaz veren imam, doktorların eyleme gitmesinin doğru olmadığını ve bu durumun cinayetleri artıracağını öne sürdü.

“Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok”

İmam tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne yaptıracak, serum alacak adam var, tedavi olacak adam var. Bu kadar fırsatçılığa da gerek yok. Bu neyi getirir? Doktorların daha fazla öldürülmesini gerekir. Bu tahriktir.

“Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin?”

Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetlerini. Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Bu neyi getirir yani? Vardın, hastaneden boş döndün. İğne yaptıracaksın, oğlun ölecek evinde. Doktor da dedi git bugün grevdeyiz. Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim. Kimse istemez bir doktorumuz öldürülsün, polisimiz askerimiz şehit olsun. Ama devlette devamlılık esası var."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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