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İlyas Salman: Cenazeme ne Alevi dedesi ne de Sünni hocası gelmesin!

Sinema oyuncusu İlyas Salman, cenazesinde imam ve Alevi dedesi istemediğini vurgulayarak, yıkanılmak da istemediğini vasiyet etti.

İlyas Salman: Cenazeme ne Alevi dedesi ne de Sünni hocası gelmesin!
06 Aralık 2021 Pazartesi 23:25

Sinema oyuncusu İlyas Salman, Ali Eyüboğlu ve Seher Kılıç'ın sorularını cevapladı. Salman'a, toplumda ateist olarak tanındığı hatırlatıldı ve vasiyeti olup olmadığı soruldu.

"NE İMAM GELECEK NE ALEVİ DEDESİ"

Ölümünün ardından yapılmasını istediklerini anlatan Salman, "Vasiyetim şöyle; başıma ne Alevi dedesi ne Sünni hocası gelecek. Ne haham gelecek ne papaz gelecek. Gelmesin dedim." dedi.

"ŞİİRLERLE ŞARKILARLA UĞURLAYACAKLAR"

Salman, öldükten sonra arkadaşlarının, yoldaşlarının toplanacağını ve kendisini türküler şarkılar ve şiirlerle uğurlayacaklarını söyledi.

"YIKANMADAN GÖMÜLECEĞİM"

Nasıl gömülmek istediğini de tarif eden ünlü oyuncu, "Ve yıkamayacaklar beni, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle ölmüşsem o elbiseyle gömüleceğim." diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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