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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını duyurdu. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
06 Eylül 2021 Pazartesi 00:04

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında, '21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz' dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında, '21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında, '21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz' dedi.

Vaka oranı en çok artan iller

Bakan Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, '21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli' ifadelerini kullandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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