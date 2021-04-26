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İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı 26 Nisan 2021

Sağlık Bakanlığı, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı 26 Nisan 2021
26 Nisan 2021 Pazartesi 20:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Nisan tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

EN YÜKSEK VAKA ARTIŞI GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA ARTIŞI GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 854, 75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,08 oldu.

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