İllere göre haftalık korona vaka sayıları açıklandı

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı, bu hafta bir önceki haftaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de azaldı.

Dünya genelinde aşıların yaygınlaşmasıyla koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin gevşetilmesi ortaya çıkan varyantlarla birlikte sekteğe uğradı. Dünya genelinde omicron varyantı tedirginliği yaşanırken Türkiye'de de hem aşı kampanyası devam ediyor hem de yeni varyantlara karşı önlemler alınıyor. Sağlık Bakanlığı da verileri dikkatle takip ediyor. VAKA YOĞUNLUĞU ARTAN 9 İL Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren tabloyu paylaştı. Koca'nın palaştığı tabloda, bir hafta önceki tabloya göre Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta'da vaka yoğunluğunda artış yaşandı. "ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE DÜŞÜŞ" Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı, 4-10 Aralık'ta İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu. Bu sayılar bir önceki hafta (27 Kasım-3 Aralık) İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 olarak kayda geçmişti. Fahrettin Koca paylaştığı haritaya, "4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." notunu düştü.

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