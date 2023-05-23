İlk Turun Sonucunu Bilen Anketçiden, 2. Tur tahmininide açıkladı

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük oranda sonuçlandı. Bu oaranlara göre seçim 2.tura kaldı. Erdoğan 49.42 ile en yakın rakibi Kılıçdaroğlu'na 4.5 puan fark attı. Herkesin merak ettiği 2.turda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. 1.Turu en yakın bile anketçi sonuç verdi...

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde açıklanan rakamlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.41 oy alırken, 7'li masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.95, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.19 oranında oy aldı.

İKİNCİ TURUN KAPISI ARALANDI Alınan oy oranlarına göre Milletvekili seçimleri sonuçlanırken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise kesin olmayan rakamlara göre 2. tura kaldı

28 Mayıs'ta yapılması beklenen 2. tur seçimleri öncesi seçim çalışmaları gerçekleştiren anket şirketleri arasında 14 Mayıs sonuçlarına en yakın verilerin Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın anket sonuçlarında ortaya çıktığı görüldü.

Bayrakçı, 3 Mayıs'ta açıkladığı anket sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 48.8, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.1 oranında oy alacağını ilan etmişti. Bayrakçı, 3 Mayıs'ta açıkladığı anket sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 48.8, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 44.1 oranında oy alacağını ilan etmişti.BAYRAKÇI'NIN 2. TUR ANKETİ Seçimin gayri resmi rakamlara göre 2. tura kalması ve seçim sonuçlarına en yakın sonuçları Hakan Bayrakçı'nın anketlerinde ortaya çıkmasının ardından Bayrakçı'nın 2. tur anketinin sonuçları merak konusu oldu. Bayrakçı'nın 3 Mayıs'ta yayınladığı

ERDOĞAN YÜZDE 53 İLE KAZANIYOR

"Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda olursa kime oy verirsiniz?" sorulu ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 53.1 oy aldığı görüldü. Birinci turda yüzde 44.95 oy alan Kılıçdaroğlu'nun ise 2. tur anketinde yüzde 46.9 oranında oy aldığı tespit edildi.