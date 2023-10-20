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İlk kez ev alacaklara düşük faiz ve Uzun vade İmkanı sunan madde mecliste!

İlk kez ev alacaklara düşük faiz ve Uzun vade İmkanı sunan madde mecliste!

İlk kez ev alacaklara düşük faiz ve Uzun vade İmkanı sunan madde mecliste!
Admin
Admin
20 Ekim 2023 Cuma 14:29

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi imkanı sağlanacak. 15 yıl vade ile verilmesi planlanan kredide faiz oranının 1.20 olması bekleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlaması getirmiştiç. Ancak ilk kez ev alacaklarla ilgili yeni bir çalışma yürütülüyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi verilecek. Kredide vadenin 15 yıl, faizin ise 1.20 olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenilen 1.20 düşük faizli konut kredisine ilişkin çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenleme Meclis'e getirilecek.

OVP kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk. DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" dedi.

Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler bu kampanyada da uygulanabilir. Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir.

Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

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