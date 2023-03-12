İlk günden kriz patlak verdi! Özdağ, Sinan Oğan'ı aday olarak açıklayınca Doğru Parti ittifaktan ayrıldı

Zafer Partisi'nin başını çektiği Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Sinan Oğan olarak duyurmasının ardından ilk kriz patlak verdi. Oğan ismine itiraz eden Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Ata İttifakı'ndan ayrıldıklarını belirterek, "İttifak görüşmelerinde bugüne kadar varılan ilkelerin dışında son anda Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan'ın çıkarılmak istenmesi üzerine görüşmelerimiz bitmiştir." açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi'nin başında yer aldığı Ata İttifakı, seçimlere kısa süre kala hamle yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, genel merkezde düzenlenen imza töreninde ittifaklarının cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu duyurdu.

DOĞRU PARTİ, ATA İTTİFAKI'NDAN AYRILDI

Sinan Oğan ismi ittifak içerisinde kriz yarattı. Eskiden ittifakın bir parçası olan Doğru Parti, imza atmayarak Ata İttifakı'ndan ayrıldıklarını açıkladı.

"3'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI ADAYI CUMHUR İTTİFAKI'NA HİZMET EDER"

Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına itiraz eden Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, "İttifak görüşmelerinde bugüne kadar varılan ilkelerin dışında son anda Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Ogan'ın çıkarılmak istenmesi üzerine görüşmelerimiz bitmiştir. 3'üncü cumhurbaşkanı adayı, Cumhur İttifakı'na hizmet eder." ifadelerini kullandı.

OĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı ilk açıklamada, "Bir tarafta 20 yıldır yaşadığımız her türlü badirenin müsebbibi Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta sürekli seçim kaybeden, 'ben çekileyim de Türk Milleti'nin önünü açayım' diyemeyen yanına hem HDP'yi hem Siyasal İslamcıları alan Millet İttifakı ve adayı var." dedi.

ATA İTTİFAKI'NDA HANGİ PARTİLER VAR?

Zafer Partisi öncülüğündeki Ata İttifakı'nın Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluştuğu konuşuluyor.