EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
1
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0

İlk günden kriz patlak verdi! Özdağ, Sinan Oğan'ı aday olarak açıklayınca Doğru Parti ittifaktan ayrıldı

Zafer Partisi'nin başını çektiği Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Sinan Oğan olarak duyurmasının ardından ilk kriz patlak verdi. Oğan ismine itiraz eden Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, Ata İttifakı'ndan ayrıldıklarını belirterek, "İttifak görüşmelerinde bugüne kadar varılan ilkelerin dışında son anda Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan'ın çıkarılmak istenmesi üzerine görüşmelerimiz bitmiştir." açıklamasını yaptı.

İlk günden kriz patlak verdi! Özdağ, Sinan Oğan'ı aday olarak açıklayınca Doğru Parti ittifaktan ayrıldı
Kamusaati
Kamusaati
12 Mart 2023 Pazar 01:36

Zafer Partisi'nin başında yer aldığı Ata İttifakı, seçimlere kısa süre kala hamle yaptı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, genel merkezde düzenlenen imza töreninde ittifaklarının cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu duyurdu.

Sinan Oğan ismi ittifak içerisinde kriz yarattı. Eskiden ittifakın bir parçası olan Doğru Parti, imza atmayarak Ata İttifakı'ndan ayrıldıklarını açıkladı.

Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına itiraz eden Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, "İttifak görüşmelerinde bugüne kadar varılan ilkelerin dışında son anda Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Ogan'ın çıkarılmak istenmesi üzerine görüşmelerimiz bitmiştir. 3'üncü cumhurbaşkanı adayı, Cumhur İttifakı'na hizmet eder." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yaptığı ilk açıklamada, "Bir tarafta 20 yıldır yaşadığımız her türlü badirenin müsebbibi Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta sürekli seçim kaybeden, 'ben çekileyim de Türk Milleti'nin önünü açayım' diyemeyen yanına hem HDP'yi hem Siyasal İslamcıları alan Millet İttifakı ve adayı var." dedi.

Zafer Partisi öncülüğündeki Ata İttifakı'nın Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluştuğu konuşuluyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Deprem felaketinde 34'üncü gün: Can kaybı 47 bin 975'e yükseldi
Deprem felaketinde 34'üncü gün: Can kaybı 47 bin 975'e yükseldi
0
İşletmelere 1 milyon liraya kadar faizsiz acil destek kredisi verilecek
İşletmelere 1 milyon liraya kadar faizsiz acil destek kredisi verilecek
0
Mehmet Fatih Kacır açıkladı! TOGG satışa çıkıyor
Mehmet Fatih Kacır açıkladı! TOGG satışa çıkıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.