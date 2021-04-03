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İlk Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu

İlk Cumhurbașkanı Adayı Belli Oldu 2023 te yapılacal olan cumhurbaşkanlığı seçimine İlk Cumhurbașkanı Adayı Ortaya Çıktı!

İlk Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu
03 Nisan 2021 Cumartesi 13:49

İlk Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu

İlk Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu
İlk Cumhurbaşkanı Adayı Ortaya Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında seçimin 2023 yılından evvelce yapılamayacağını belirtilirken, muhalefetin erken seçime yönelik ısrarı devam ediyor.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ‘Tarafsız Bölge’ programında son derece enteresan anlar yaşandı. Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı.

Avşar, 500 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olma ihtimalini belirtti. Hiçbir çatının değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını dile getirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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