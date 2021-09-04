0
0
0
askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0

İlişkilerde pahalı hediye seven 4 burç

Birine hediye almak zor fakat burcuna göre hediye seçmeyi denerseniz işiniz kolaylaşabilir. Pahalı hediye seven burçlar arasında Koç, Aslan, Boğa ve İkizler burcu yer alıyor. Peki, kimler nelerden hoşlanıyor? İşte pahalı hediye seven 4 burçların tercihleri...

İlişkilerde pahalı hediye seven 4 burç
04 Eylül 2021 Cumartesi 23:10

İlişkilerde hediye almak hem önemli hem de zor. Fakat partnerinizin burcunu biliyorsanız bu durum sanıldığı kadar zor değil. İşte ilişkilerde pahalı hediye seven burçlar...

KOÇ BURCU İÇİN HEDİYELER

Pırlanta, kırmızı taşlı bir yüzük veya kolye.

ASLAN BURCU İÇİN HEDİYELER

Ünlü bir restoranda yemek, gösterişli çiçek aranjmanı, makyaj malzemeleri, mücevher, erkekler için şık bir kol düğmesi ya da takım elbise.

BOĞA BURCU İÇİN HEDİYELER

Lüks bir restoranda yemek, parfüm, şık bir kolye, masaj aleti ya da konforlu bir hediye.

İKİZLER BURCU İÇİN HEDİYELER

Teknolojik alet, telefon, tablet, seyahat ya da maç bileti ve organizasyon.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber