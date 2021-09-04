İlişkilerde pahalı hediye seven 4 burç

Birine hediye almak zor fakat burcuna göre hediye seçmeyi denerseniz işiniz kolaylaşabilir. Pahalı hediye seven burçlar arasında Koç, Aslan, Boğa ve İkizler burcu yer alıyor. Peki, kimler nelerden hoşlanıyor? İşte pahalı hediye seven 4 burçların tercihleri...

İlişkilerde hediye almak hem önemli hem de zor. Fakat partnerinizin burcunu biliyorsanız bu durum sanıldığı kadar zor değil. İşte ilişkilerde pahalı hediye seven burçlar...

KOÇ BURCU İÇİN HEDİYELER

Pırlanta, kırmızı taşlı bir yüzük veya kolye.

ASLAN BURCU İÇİN HEDİYELER

Ünlü bir restoranda yemek, gösterişli çiçek aranjmanı, makyaj malzemeleri, mücevher, erkekler için şık bir kol düğmesi ya da takım elbise.

BOĞA BURCU İÇİN HEDİYELER

Lüks bir restoranda yemek, parfüm, şık bir kolye, masaj aleti ya da konforlu bir hediye.

İKİZLER BURCU İÇİN HEDİYELER

Teknolojik alet, telefon, tablet, seyahat ya da maç bileti ve organizasyon.