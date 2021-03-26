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İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilişkiye girmek için anlaşıp eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenledikleri "Yarasa Kız" operasyonunda 115 kişiyi gözaltına aldı.

İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı
26 Mart 2021 Cuma 13:15

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendilerinin gasp edildiğini bildiren çok sayıda ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, onlarca şikayet, CİMER ihbarları ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendirdi.

İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 gözaltı

İLİŞKİ İÇİN ÇAĞIRIP GASP ETMİŞLER

Yapılan incelemeler sonucunda, kadınların ilişki yaşamak için anlaştıkları erkekleri Ankara genelindeki günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdıkları daha sonra ise adrese gelen çete üyelerinin mağdurları gasp ettiği öğrenildi.

İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 gözaltı

158 KİŞİDEN 115'İ YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından "Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma- Yağma Nitelikli Dolandırıcılık ve Fuhuş" suçlarıyla alakalı soruşturma izni aldı. Mağdurların ifadelerinin ışığında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda 82 kadın ile 76 erkek olmak üzere toplam 158 şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi. Operasyonun düğmesine basan ekipler, Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. "Yarasa Kız" adlı operasyonda, hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarılan 158 kişiden 115 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 gözaltı

İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye 'Yarasa Kız' operasyonu: 115 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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